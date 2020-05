Acusan abandono de Mauricio Vila en la colonia La Mielera

Familias de bajos recursos del asentamiento irregular “La Mielera” en Mérida, pidieron al gobierno de Yucatán que encabeza Mauricio Vila, la regularización de sus predios.

Los vecinos manifestaron que desde hace 3 años...

han acudido en múltiples ocasiones al Instituto de Vivienda de Yucatán (IVEY) para tramitar la regularización de sus predios, pero que únicamente han recibido largas, y que mientras tanto, no pueden acceder a los servicios básicos como la pavimentación de las calles, la introducción de la luz eléctrica, el agua potable y no pueden iniciar la construcción de sus viviendas, por lo viven en casas de cartón y tela.

Doña Pastora Ake, relato que en estas épocas de lluvia es cuando más se requiere el apoyo, pues debido al material de las viviendas, el agua se filtra y las pertenencias de las familias se mojan, y deben buscar refugio entre los vecinos, pues en algunas casas es imposible permanecer.

Pastora Aké, habitante de la colonia La Mielera

Agregó que en estas épocas de contingencia por el coronavirus es necesario que las autoridades del gobierno estatal de Mauricio Vila, revisen esta situación, pues hay muchas familias que, debido a la condición de su vivienda, no pueden permanecer en casa, y por la suspensión de sus actividades económicas, se torna aún más grave, pues las familias no cuentan con dinero para comprar comida o productos y se quedan con hambre.

Dulce María del Socorro, habitante de la Mielera

Dulce María del Socorro, comentó que a pesar de que cuentan con los servicios, son muy escasos, pues las más de 300 familias que habitan ahí, dependen de una toma de agua, y una de luz, que permite que, si llegue a todas las viviendas, pero que es muy inestable, pues en ocasiones, el agua suele escasear y la luz falla.

Los vecinos mencionaron que a pesar de que las autoridades estatales que encabeza el gobernador Mauricio Vila, actualmente se encuentran centrando la atención en la pandemia, no se puede dejar de lado que miles de familias se encuentran en riesgo de morir de hambre, por la falta de recursos económicos, por lo que instaron al gobernador de Yucatán a realizar un plan de alimentación incluyente, pues en la Mielera no solo no tiene seguridad jurídica en sus predios, sino que no les ha llegado despensa ni tampoco fueron incluidos en el seguro de desempleo.