Acusan a líder sindical del IMSS en Yucatán por malas prácticas

A través de redes sociales, trabajadores del IMSS levantan la voz y exponen al secretario general del sindicato del IMSS, Pedro Pech Magaña.

A poco tiempo de que termine su gestión a cargo del sindicato, un usuario de las redes sociales que se hace llamar Art M. acusó al líder sindical de haberlo borrado injustificadamente del listado de crédito hipotecario, lo que externó en tiempo y forma a su líder, quien le pidió que no se preocupara.

El trabajador acusa al líder sindical de perjudicar su patrimonio

‘Me dijiste que no me preocupara y que antes que salieras de tus seis años me ibas a dar mi crédito hipotecario, que ya estaba a punto de tocarme y que por lo mismo no volviera a inscribirme’.

El quejoso acusó al dirigente de dañar su patrimonio y el de su familia sin motivos justificados, sin embargo, estuvo recordando dicha situación a su líder con la esperanza de conseguir su crédito, pero a cambio recibió amenazas.

Cabe mencionar que además de perjudicar el patrimonio del trabajador, presuntamente le quitaron derechos sindicales al externar su inconformidad.

‘Me pedían mis datos generales todas las veces que acudí supuestamente para que se comunicara conmigo y que también NUNCA se comunicó esa persona; hasta que la última vez que fui fue cuando sin motivo alguno al quitarme me marcaste a través de Messenger para amenazarme y entre tus amenazas quitarme derechos sindicales lo cual inmediatamente hiciste de la manera más ruin cayendo en difamaciones’.

Con estas acciones, el afectado acusa a Pech Magaña de difamación y de hacer ‘uso del artículo 141 de los estatutos, inciso I y II, con total abuso de poder’.

Acusan de llevar a cabo abuso de poder.

Además de exponer su caso, Art M. indicó que el Secretario General se ha ganado el repudio de la gran mayoría por sus ‘malas acciones y nefasta gestión’, así como lo acusó de ‘llenarse los bolsillos’.

Entre las consignas que pidió este trabajador en su mensaje de redes, fue que espera que el próximo líder sindical, corrija los errores y devuelva la tranquilidad a la base trabajadora, para que los empleados puedan ejercer sus derechos.

Cabe mencionar que el trabajador del IMSS arremetió públicamente contra su líder sindical, porque asegura que tenía un ‘limpio expediente laboral hasta que los ensuciaste con tus difamaciones’.

Trabajadores en contra del líder sindical del IMSS

Otros trabajadores levantaron la voz.

En cuanto se hizo pública esta denuncia, varios trabajadores del IMSS mostraron su apoyo a Art M., como fue el caso de Eel N.R., quien indicó que con su denuncia le dio ‘voz a muchísima gente con tu comentario… certero y de frente, como deben hacerse las cosas!!!’, (Sic).

Por su parte, Luz María H.R., manifestó que es ‘muy grave la situación y no es justo que un secretario general haga estás atrocidades’, siendo que el quejoso recibió el apoyo de otros trabajadores que se han visto afectados con el actuar del Secretario General del Sindicato del IMSS, quien está próximo a dejar su puesto.

