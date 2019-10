Acusan a ex funcionario de Yucatán de acoso sexual y de enviar fotografías de su miembro

Acusan a ex funcionario de Yucatán de acoso sexual y de enviar fotos de su miembro

Un ex funcionario del Estado de Yucatán fue acusado de acoso sexual y de estar enviando correos electrónicos promoviendo sus “servicios placenteros” con fotografías de su pene, además de exhibirse desnudo.

Una mujer fue la que acusó a Pablo R.F., ex coordinador de Selecciones y Metodología del Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY), de estar pidiendo a los alumnos y entrenadores los correos de las madres para sus fines.

El ex funcionario ofrecía vía correos electrónicos sus servicios sexuales.

Asimismo, la afectada comentó que esta situación era del conocmiento del ex director del IDEY, Juan Sosa Puerto y William Ayala, ex jefe de recursos humanos, pero según la mujer, éstos no hicieron nada por el problema.

La mujer denunció al hombre de origen cubano de enviarle a su correo una foto “inmoral”, en la cual estuvo un mensaje desagradable. “Chica este chocolate es para ti”, se puede leer en la denuncia que realizó la mujer.

Una mujer denunció que el ex funcionario de Yucatán le envió una foto de su pene.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

“Estuve indagando y pude darme cuenta de que cuando estuvo en el Kukulcán se la pasaba pidiendo a los alumnos y entrenadores los correos de nosotras las mamás, con el fin de promover sus servicios placenteros”, mencionó.

Dale clic a la estrella de Google News y síguenos

Te puede interesar: Hombre se masturba frente a una turista que disfrutaba las playas de Yucatán

Finalmente, la mujer indicó que decidió hacer pública la denuncia, para que la gente se de cuenta de la “clase de bicho que es”, aunque criticó a la dependencia estatal de proteger “a los cubanos con su doble moral”.