Acusan a diputada de Yucatán de expresarse en forma discriminatoria y xenofóbica

Tras los acontecimientos del domingo en que agentes de la policía estatal violentaron una marcha pacífica lanzando gases contra ciudadanos yucatecos, diversas voces se manifestaron condenando los hechos y otras apoyando la acción que presuntamente habría venido de las propias autoridades de Yucatán.

En este sentido la diputada federal y presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Mérida Cecilia Patrón Laviada se pronuncia al respecto.

En sus cuentas de redes sociales escribió: “Los yucatecos siempre hemos encontrado un camino hablando y discutiendo. Hoy como pocas veces, muy pocos quisieron hacernos caer en una provocación. Quienes quieren traer a YUCATÁN modos violentos de otros estados no tendrán cabida en nuestro estado”.

Tal pronunciamiento fue visto con una enorme carga discriminatoria y xenofóbica, ante lo cual activistas por los derechos humanos Alex Orué y Carlos Escoffié Duarte interpusieron una queja contra la legisladora federal, ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Los activistas consideraron que lo más preocupante de este “discurso arribista es que no está en aislado, sino en un contexto de xenofobia connacional en Yucatán”.

Dijeron que el mensaje de la diputada reforzaba la discriminación en contra de inmigrantes connacionales residentes en Yucatán, sin embargo “la violencia en Yucatán no es importada. La represión violenta a la protesta vino del Estado. Si la gente salió a las calles es justo por la falta de diálogo de las autoridades.”

Ambos defensores de los derechos humanos señalaron la importancia de que se reconozca en Yucatán la discriminación contra personas de otros estados, la cual se manifiesta desde rechazo social hasta detenciones arbitrarias.

Mira las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

Pero la legisladora y dirigente partidista no fue la única que hizo referencia a que la violencia desatada el domingo durante la marcha pacífica había provenido de “gente fuereña” como discriminatoriamente llaman en Yucatán a ciudadanos de otras entidades, también la Secretaria de Gobierno María Fritz se expresó en el mismo sentido al mencionar en una parte de su discurso público con motivo de los hechos mencionados:

“Aquí no estamos acostumbrados a la violencia, no lo permitiremos tampoco. Los yucatecos no somos violentos, lo repito, no podemos empezar a tener este tipo de comportamientos agitados por gente que viene de otros lados del país”.

Y recalca: “Lo digo, eran agitadores profesionales, algunos de aquí de Yucatán y otros que vinieron de otros estados de la República, que empezaron a agredir, a empujar a los policías, a tratar de botar las vallas”.

Síguenos en Instagram

Por su parte el dirigente estatal del PRI en Yucatán, Francisco Torres Rivas descartó que en la marcha y hechos del domingo “existiera la participación de personas agitadoras”, ya que dijo que han revisado todos los videos y fotografías y en ninguna se ve a personas extrañas o desconocidas, sino que se trata de ciudadanos yucatecos reconocidos haciendo una petición pacífica, que es “no a la alza de impuestos y al reemplacamiento vehicular”.