Acusan a conductor de plataforma de robar un celular en Mérida

De nueva cuenta, un conductor de plataforma se ve involucrado en una queja en redes sociales, luego de que fue expuesto por presuntamente robar un celular en Mérida.

La queja la hizo una usuaria de las redes que se hace llamar Guadalupe Cha, quien acusó a un joven que se llama Juan, un chofer de plataforma.

Según indicó la mujer, el martes solicitó un servicio y al concluir el viaje, la mujer se bajó del vehículo, sin embargo, olvidó su celular.

La joven denunció al chofer.

La mujer asegura que no pasaron más de cinco minutos cuando se percató que no tenía su celular, por lo que decidió marcar el número para decirle al conductor, sin embargo, ya lo habían apagado.

‘Había apagado mi cel y su cel igual, diciendo que el novio nada, si hubiera sido así no apagaría los 2 teléfonos’, (Sic).

Tras la denuncia, el joven dio su versión e indicó que son falsas las acusaciones de Guadalupe, porque ‘si hubiera querido robar algo, me hubiera dado a la fuga y no hubiera esperado 10 minutos a que me pague un servicio’.

Denuncian a conductores de plataforma

Al igual que esta mujer, en varias ocasiones se han reportado denuncias en contra de operadores de plataforma, ya sé por robo o por mal servicio, como el caso de un joven que denunció que su chofer estaba jugando Pokemón Go, mientras realizaba el viaje.

A través de un vídeo, el joven indicó lo sucedido y denunció que el conductor de plataforma los bajó de la unidad, aun cuando no habían llegado a su destino, solo porque le reclamaron que iba demasiado lento en que estaba jugando Pokemón Go.

