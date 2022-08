Acusan a agentes de la PEI de robo en un operativo en Mérida

La mañana de este sábado se registró un fuerte operativo de seguridad en el fraccionamiento San José Vergel, donde los dueños de una casa aseguran que fueron víctimas de robo por parte de agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI), de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Los hechos ocurrieron en un predio ubicado en la calle 23 con 20, lugar hasta donde llegaron decenas de agentes fuertemente armados.

Este hecho causó mucho enojo y consternación entre los vecinos, ya que la señora Juanita Ortíz, madre del joven que vive en el mencionado predio, denunció que este operativo presuntamente fue orquestado por no prestarse a una extorsión.

La mujer denunció públicamente a un medio local que días atrás había recibido una llamada por parte de una licenciada que fue identificada como Lilia Canché, quien trabaja presuntamente en un juzgado, quien presuntamente intentó extorsionar a la mujer y en caso de no acceder, atentaría contra la integridad de su familia.

La quejosa indicó que le pidieron 50 mil pesos amenazando con un operativo antidrogas si no accedían a dar el dinero, a lo que la mujer le indicó que ellos no venden drogas y presuntamente amenazaron con ‘sembrar’ droga sino la tuvieran en el predio.

‘Como yo no accedí a lo que me estaba pidiendo me dijo que iba a atentar contra mis hijos y es lo que está haciendo’.