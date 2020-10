Acusan a Sefotur de repudiar talento yucateco para promoción

Si en algo ha destacado la Secretaría de Fomento Turístico, Michelle Fridman Hirsch, es en ignorar el talento de los artistas yucatecos y sus promotores culturales para atraer turismo a la entidad, ya que prefirió contratar artistas nacionales y extranjeros, además de “influencers” que lejos de hacer una buena promoción de la cultura maya la denostaron, además de caracterizar a la administración de Mauricio Vila por su falta de transparencia en el manejo de los recursos.

Uno de los principales motores de la economía de Yucatán sin lugar a dudas lo constituye el sector turístico, mismo que se desplomó durante marzo pasado cuando el gobernador Mauricio Vila tomó la decisión precipitada de cancelar toda actividad económica, por lo que los efectos de su decisión, causaron un grave daño a los bolsillos de todos los yucatecos.

A ocho meses de distancia, todo el sector productivo está por los suelos, lo mismo la actividad turística que podría traer divisas a la entidad, desgraciadamente por acciones erráticas y de capricho, miles de yucatecos están padeciendo, no pueden ni llevar el sustento diario a sus casas.

Ese es el negro panorama por el que atraviesa esta otrora próspera entidad, símbolo de progreso en el Sureste.

Sobre el tema, la Senadora de Yucatán, Verónica Noemí Camino Farjat, expuso que ya muchos estados han abierto sus actividades con los respectivos protocolos de sanidad.

En relación al manejo de recursos en la Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR), a cargo de Michelle Fridman Hirsch, la legisladora por esta entidad manifestó que durante los dos años de la administración de Vila Dosal, “no ha habido trasparencia” en el presupuesto asignado.

La titular de Sefotur en su elitismo

Recalcó que: “Turismo tenía un presupuesto asignado, mismo que se le cuestionó –a Mauricio Vila-porque no ha habido trasparencia en ninguna de las acciones que se han anunciado.

Sobre las erráticas decisiones y acciones que ha tomado la titular de Turismo, Fridman Hirsch que han puesto en el ojo del huracán al estado, agregó que “hay formas de promocionar a un estado, las estrategias pueden ser buenas o no, en este caso, si nosotros sabemos que a nivel cultural los artistas también han sido víctimas de la pandemia, creo que me parecería más permanente que la Secretaría hubiera lanzado una campaña con base a los artistas que se dedican al tema cultural y así promocionar Yucatán”.

Añadió que: “sería un noble reconocimiento y una ayuda extra a los artistas que se quedaron sin trajo”.

-Lo que más cuestiono en lo personal es que sean incapaces de poder realizar acciones que sean interinstitucionales, que no haya una coordinación incluso entre las secretarías; aterricémoslo a acciones intersecretariales, porque todos puedan ayudarse sabiendo cómo, cómo unir las cosas, cómo concatenarlas, hasta que todos reciban un provecho.

Y añadió: “Ahí la secretaría de Turismo debió de hacer a la par, si querían traer gente de otros lados para hacer su promoción, está bien, pero a la par le das la oportunidad a los artistas locales de poderlo hacer.

Si parte de lo que nos reconoce en México, en el mundo es nuestra cultura, es nuestro teatro, que no veo el impulso en otras artes, a la señora no le interesa tampoco impulsar la cultura como parte integral de una campaña turística, los yucatecos tenemos un grave problema”.

Asimismo la legisladora por este estado criticó el poco profesionalismo y falta de ética de los llamados youtubers e influencers, quienes tuvieron un comportamiento inadecuado al visitar las ruinas de Uxmal, violando los protocolos de sanidad y seguridad, al grado que el Sindicato de la Secretaría de Cultura, sección Yucatán dirigió un comunicado de protesta a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), responsable de estos sitios arqueológicos.

Sin embargo, se le hizo saber a la legisladora que las autoridades de esa secretaría encabezadas por Michelle Fridman lejos de reconocer sus errores, atacaron a quienes señalaron ese mal comportamiento, además de que a todas luces dichos “influencers” no van a traer turistas para la emergencia que requiere Yucatán, que sería el de convenciones, congresos, grupos de otros países con poder adquisitivo, lo cual fue muy criticado por todos los sectores sociales del estado.

Contradicciones de la Secretaria

Sobre el tema, la legisladora Noemí Camino sostuvo que no estuvo mal invitarlos, pero primero dice que “no los invitó y resulta que siempre si los invitó”. Una cosa es que tú los invites y otra que los hoteles te puedan dar ciertas cortesías para que ellos se hospeden,etc., pero eso implica un gasto, mismo gasto que se pudo invertir en promover artistas locales.

La Verdad Yucatán 20 de octubre

-No está mal poderlos invitar, dice que no los invito, pero resultó que siempre si los invitó, Eso también significó un gasto, mismo gasto que se pudo invertir en promover artistas nacionales y locales.

-Vimos una publicación de la artista Conchi León, en la que una de las personas que fue la cuestionó, le escribió diciéndole qué quién era ella para hablar si ellos habían ido o no. Haber perdóneme pero hoy en día Conchi León tiene una presencia en México como dramaturga, como escritora, que por favor, yo no me atrevería a hacerla menos de ninguna manera.

-Tienes también a los hermanos Dezereco y Nohoch, los hermanos Herrera, quienes se pronunciaron en contra de… (Agresiones contra los artistas yucatecos) y simplemente y sencillamente que les dijeron, insultarlos, que ellos no son nada, que ya no tienen nada, etc., etc., entonces, ahí tienes otra llamada de atención.

Crece la bola de nieve

-Entonces-continuó-no estás promocionando, no estás ayudando a tus artistas locales para que puedan crear y puedan generar contenido que te puedan ayudar a promocionar a tu estado.

-¿Eso puede suceder como el caso de los trovadores en Cuba, entre ellos Pablo Milanés?

-Exactamente. Pero esto es una bolita de nieve que va creciendo. Esto es muy interesante. Desde un principio me he pronunciado por los malos manejos, me he pronunciado por el exceso de abusos que ha tenido el gobierno, con muchas personas con las que he podido intercambiar esta situación y no solo personas afines, sino hasta las que no son afines, hasta los del propio partido que está gobernando actualmente Yucatán, opinan no ha habido administración que abuse tanto de la ciudadanía, de la clase trabajadora y ahí viene el tema del ISSTE (que como se sabe, hay y hubo malos manejos de los ahorros de los trabajadores y pensionados), de ahí tampoco quito el dedo del renglón.

Asimismo recalcó la legisladora: “Estamos acopiando información, reitero, para en el momento oportuno también hay que hacer las denuncias correspondientes. Todo lo que estoy haciendo y publicando son muestras, son pruebas de lo que va a pasar. Pero como siempre la última palabra la tiene la ciudadanía”, concluyó.