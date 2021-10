Acusado de abuso sexual se da a la fuga en Mérida

Momentos de indignación y temor atraviesa una familia de Mérida, luego de que un hombre acusado de abuso sexual se dio a la fuga.

Se trata de un hombre identificado como Óscar Humberto ‘N’, originario de Jalisco fue vinculado a proceso por el delito antes mencionado, sin embargo el Juez de Control, Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, no consideró la prisión preventiva.

El Juez le impuso medidas cautelares diversas a la prisión, por lo que se le obligó a acudir a firmar ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares, no salir del Estado, no acercarse a la víctima, a sus familiares y a su domicilio a una distancia no menor a 100 metros, así como portar el brazalete electrónico.

Acusado de abuso sexual se da a la fuga

El acusado recibió medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva.

El sujeto logró burlar a la justicia, ya que se quitó el brazalete y lo dejó abandonado en un paradero de la avenida Jacinto Canek junto con su celular.

Por su parte, la mamá de la víctima, Erika ‘N’, manifestó que a mediados de este año, el sujeto fue vinculado a proceso y que la investigación estaba en la etapa de cierre, sin embargo el pasado 5 de octubre recibió un mensaje de la Unidad de Medidas Cautelares, que opera la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), donde le pedían que en caso de tener acercamiento con el sujeto avise de inmediato.

La mujer no comprendía la razón del mensaje hasta que le notificaron que el acusado se había quitado el brazalete.

Cabe mencionar que la mamá de la afectada recientemente se manifestó en el Palacio de Gobierno para denunciar errores en el proceso penal que favorecieron a que este prófugo de la justicia.

El sujeto hizo tocamientos por encima y debajo de la ropa de la menor.

Del caso, La Verdad Noticias supo que a mediados del 2017, la menor tenía 9 años cuando sufrió abuso sexual cuando se encontraba en la casa de su abuela, ubicada en la colonia San Antonio Cinta, ya que fue víctima de tocamientos por encima y debajo de la ropa.

Para 2018 nuevamente fue víctima presuntamente del acusado, así como en 2019. En todas las ocasiones la menor no pudo gritar, ni llorar, ya que se paralizó del miedo.

Cabe mencionar que al igual que este hombre acusado de abuso sexual, otros detenidos han logrado burlar el brazalete electónico, incluso se dice que hay tutoriales en internet para quitarselo, por lo que es conciderado una medida cautelar obsoleta, inclus en Yucatán se han reportado varios casos similares en los que los delincuentes se dan a la fuga.

