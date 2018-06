Acusaciones de fraude y aviadores persiguen a Víctor Caballero Durán

A pesar de haber sido denunciado penalmente en 2015 por encubrimiento por favorecimiento, tráfico de influencias y conflicto de intereses en el caso Crecicuentas, cuando fungía como secretario General de Gobierno, así como por tener una nómina de aviadores, operadores del PRI, en la Secretaría de Educación estatal en 2017, y otras acusaciones más en su contra, Víctor Caballero Durán pretende llegar a la alcaldía, con propuestas de honestidad y transparencia.

Raquel Angulo Esquivel, Reyna Mondragón y Hernán Benítez Cob viven en la zozobra por haber perdido, en un engaño, los ahorros de toda una vida.

La designación de Caballero Durán como abanderado del PRI, PVEM y Panal originó inconformidades entre el priismo meridano, pues consideran que es la carta más débil por los escándalos de corrupción en que se le ha vinculado, con lo que las posibilidades que le dan para ganar son pocas.

El caso por el que más cuestionamientos ha recibido, y por el cual también fue denunciado es el de Crecicuentas, donde se le vincula como socio de esa empresa, que era administrada por los hermanos Jorge Alberto y Miguel Argáez López, y que defraudaron a más de 800 personas por un monto de más de 500 millones de pesos.

Y aunque se han presentado más de 200 denuncias por el presunto delito de fraude de los hermanos Argáez López y Víctor Caballero, hasta la fecha nadie ha sido sancionado o condenado, así como tampoco los afectados han recuperado su dinero.

De hecho, en octubre de 2017, algunos de los afectados tuvieron una reunión con Víctor Caballero Durán cuando era secretario de Educación del Gobierno del estado, en la cual el hoy abanderado priista a la alcaldía de Mérida reconoció que había sido uno de los socios de Crecicuentas, sin embargo, no dijo cuánto invirtió ni cuál fue el monto que retiro antes de que la empresa se declarara en quiebra.

En esa reunión, Caballero Durán aseguró admitió que fue abogado de la familia Argáez López, aun cuando era secretario General de Gobierno, con lo cual se deslindó y aseguró que no tuvo nada que ver con el fraude de más de 500 millones de pesos en perjuicio de más de 800 yucatecos.

De hecho, en esa plática, el priista les ofreció a los defraudados apoyo legal y jurídico, para lo cual les asignó un abogado para la solución a su problema, pero la entrevistada, lo cual rechazaron los afectados, pues le dijeron que lo que ellos piden es que les regresen el dinero que les robaron, y que eran los ahorros de muchos años.

Víctor Caballero Durán, devuélvenos nuestro dinero, nos vemos el 1 de julio, nunca serás alcalde”, es la sentencia que lanzan los afectados con una de las estafas más conocidas y millonarias de la historia reciente en Yucatán, al candidato a la alcaldía meridana y ex secretario de Educación, por parte de un centenar de personas que resultaron afectadas con el fraude.

Al candidato Caballero Durán lo persigue la acusación; desde que se diera a conocer su candidatura, los afectados con el timo han sido una enorme piedra en el zapato del candidato tricolor, pues no ha habido lugar al que vaya al que no se presenten los activistas reclamándole el pago de los millonarios recursos y advirtiéndole que no obstante las “carretadas de dinero que tire para conseguir el voto, ni así logrará sentarse en la silla principal del palacio municipal”.

"El daño que nos hizo va más allá de un aspecto jurídico, va más del recurso socavado, se trata que muchos de nosotros y nuestras familias no solo perdieron su patrimonio, sino la esperanza de una vejez digna” así se expresan Raquel Angulo Esquivel, Reyna Mondragón y Hernán Benítez Cob, quienes agregan que el asunto de Crecicuentas es un conflicto sin resolver que persigue e involucra al actual candidato de la coalición de los partidos PRI, Verde y Panal para la alcaldía de Mérida Víctor Caballero Durán, y en la que estarían “bailando” por lo menos unos 500 millones de pesos.

Por denunciar públicamente y en las agencias de los ministerios de la fiscalía, los afectados han recibido amenazas y han sido víctimas, dijeron de actos represivos, pero estas acciones lejos de amedrentarlos, los impulsan a seguir pidiendo justicia.

El mega fraude con la quiebra de la empresa que fungía como una caja de ahorros, ha sido un asunto que ha saltado ya al entorno nacional a través de noticias difundidas en la televisión nacional, por ello los afectados no se explican la intransigencia del PRI de mantenerlo en la candidatura, cuando es notorio que va derechito al fracaso.

En febrero de 2017, el entonces diputado federal, y hoy candidato al Senado de Morena, Rogerio Castro Vázquez, denunció que Víctor Caballero Durán, por incrustar en la nómina de esa dependencia a operadores del PRI, quienes cobraban sueldos de 80 y 100 mil pesos mensuales, salarios muy superiores a quienes realizan el trabajo administrativo de esa secretaría, que en promedio es de 4 mil pesos.

Castro Vázquez señaló que esos aviadores son operadores políticos del PRI, y señaló a algunos como la ex diputada local tizimileña Verónica Farjat Sánchez, madre de la diputada local con licencia, y candidata al Senado del PRI, Verónica Camino Farjat, así como el actual titular de la Segey, que suplió a Caballero Durán cuando fue designado candidato del PRI por Mérida, Delio Peniche Novelo.

En esa lista, Rogerio Castro aseguró que otros aviadores en la Segey son el ex alcalde interino de Mérida, Álvaro Omar Lara Pacheco, y Lourdes Caballero Negrón, quien es delegada política del Comité Directivo Estatal del PRI en el municipio de Izamal, entre otros más.

En diciembre de 2017, maestros denunciaron abusos laborales de Víctor Caballero en la Segey, pues ordenó en el ejercicio 2016, el descuento, a la mala, de uno de los seis días de prima vacacional de prestaciones a trabajadores, lo que de manera acumulada fue un gran perjuicio para los empleados de esa dependencia, sin saber en qué se utilizaron esos recursos, ni a dónde fueron a parar dichos capitales.