Activistas seguirán luchando contra la violencia a mujeres en Yucatán

Activistas que vivieron todo el proceso por la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Yucatán, la cual no se decretó, convocaron a una rueda de prensa en céntrico restaurante para dar a conocer los pasos que siguen, pues su lucha aún sigue en pie y necesitan apoyo de la sociedad y las autoridades.

En el lugar, Adelaida Salas Salazar, Gina Villagómez Valdez, Nanci Walker Olivera y Ligia Vera Gamboa, mencionaron que la mesa de trabajo que estuvo conformada por personas de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Instituto para la Igualdad de Mujeres y Hombres (Ipihem), así como académicas, luego de que se diera a conocer el pasado 1 de agosto el resultado de dicha alerta, hicieron supervisión a las siguientes recomendaciones emitidas por la Secretaría de Gobernación (Segob).

En el punto uno indica que en el estado de Yucatán han emprendido acciones relevantes para la implementación de las propuestas realizadas por el grupo de trabajo, lo cual contribuye a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres que vivan en territorio yucateco.

El segundo dice que por el momento no se actualizan elementos suficientes para declarar procedente la alerta; no obstante, se valorará periódicamente las acciones que continúe ejecutando el gobierno estatal.

Y en la última, se menciona que el Gobierno del Estado debe dar seguimiento a las acciones deportadas y adoptar las medidas necesarias para seguir impulsando las políticas públicas. Así mismo, se debe de crear la Comisión de Seguimiento de la Alerta de Género contra las Mujeres.

La activación de dicha alerta no valida que en Yucatán no haya violencia. “Existe y somos el séptimo lugar a nivel nacional. Tenemos un profundo problema estructural de violencia que es cultural, en el ámbito doméstico. Y también de violencia institucionalizada a través de varias instancias gubernamentales que obviamente no se borran ni por decreto”, agregaron.