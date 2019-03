Activista en favor de las mujeres pide se decrete alerta de género en Yucatán

La activista, representante en Yucatán del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y representante legal de “Ni una Más A.C.” sigue en pie de lucha para que se decrete la Alerta de Género debido a que continúa la violencia en contra de las mujeres de Yucatán.



“El gobierno está invirtiendo más en viajes de la Secretaría de Fomento Turístico, en festivales, en eventos que en la protección de las mujeres y en implementar nuevos mecanismos que velen por aquellas que sufren de violencia a manos de sus parejas, esposos o jefes en Yucatán”, apuntó.



En entrevista para La Verdad, la activista Salas Salazar explicó que son muchas las iniciativas que están congeladas en el Congreso de Yucatán como son la tipificación de la violencia institucional, laboral y que el abuso sexual sea un delito grave.



“El Gobernador, Mauricio Vila Dosal no sabe nada de feminicidio, la pena máxima debería ser de 50 años y ahora enviará una iniciativa al Congreso de Yucatán para pedir que la pena sea de 20 a 45 años, el gobernador no sabe que está pasando, ni siquiera sabemos cómo se están haciendo esas iniciativas. Lo que debería pedir es que los abusos sexuales a niñas tengan doble condena y así se les pueda dictar 100 años, una pena que al menos podría reducir mínimo a 20 años”, comentó.



Asimismo, la activista agregó que los avances que se tenían con la pasada administración en favor de las mujeres se han quedado en el olvido porque nunca se les dio seguimiento a los puntos de acuerdo con la llegada de las nuevas autoridades.



“Podemos seguir trabajando de manera conjunta pero no hay la disposición, los casos se siguen acumulando, la violencia sigue creciendo en el interior del estado, antes a la semana atendíamos un caso, ahora diario nos llega una mujer con violencia física, sexual, institucional y lo peor es la falta de sensibilización de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) quien llega a los domicilios y deja libre a los agresores”, dijo.



“Hace unos días una joven recibió una agresión sexual y en su intento por defenderse, golpeó al hombre y los policías le dijeron como tú lo golpeaste, no podemos arrestarlo, pero en otros casos como en Motul si fueron muchos policías, la policía no hace nada”, mencionó.



Al ser cuestionada sobre sí han buscado acercamiento con las autoridades, Salas Salazar dijo que la semana pasada varias activistas solicitantes de la Alerta de Género se reunieron con María Fritz, secretaria General de Gobierno sin embargo, las reuniones no dejan resultados.



Asimismo, explicó que en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) tienen bastantes casos en los cuales las familias sufren pues les quitan a sus niños mientras que los que necesitan ayuda, están en desamparo.

Falta de recursos



De igual manera, informó que los casos de violencia hacia las mujeres están detenidos pues en la Fiscalía General del Estado (FGE) no existe el personal suficiente, los expedientes están detenidos y el interior del estado está en total desamparo.



“Faltan recursos porque no hay abogados en el interior del estado, en Motul solo hay un asesor jurídico para todo el municipio, no hay recurso destinado para la atención y cómo es posible que la secretaria de Turismo se vaya de viaje y no haya recurso para las mujeres”, apuntó.



En la entrevista, la activista aseguró que parece que las autoridades están esperando que más mujeres mueran víctimas de violencia pues desde el pasado mes de agosto el comité de vigilancia no ha podido verificar los casos que tiene la FGE y no ha podido realizar sesiones con el Fiscal, Wilbert Cetina.



Además explicó que en el sector salud de Yucatán no se está aplicando la norma 046 por falta de recursos, la cual fue aprobada en 2005 para mejorar la regulación dentro del sector salud de la prevención y atención de la violencia familiar.



“Con esta norma se establecen los criterios para la articulación de las instancias de salud cuando reciben a las mujeres golpeadas y en el Hospital Agustín O´Horán te puedo decir que las mujeres llegan y les dicen no hay médicos, no se aplica el protocolo, no hay psicología, estamos regresando a como estamos antes de pedir la alerta.

Agresiones en contra de organizaciones en Yucatán



Cabe recordar que el pasado 8 de enero, las oficinas de la organización fueron vandalizadas y hasta la fecha las autoridades no han dado muestras de avance en la investigación pues señalan que están a la espera de las imágenes de las cámaras de vigilancia de la SSP.