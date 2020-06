Activista de UADY sin acoso denuncia que sigue sin haber detenidos tras amenazas

Rosa Elena Cruz Pech, estudiante que dirige el movimiento activista UADY sin acoso, denuncia que las autoridades no han investigado con seriedad las amenazas realizadas contra su vida tras el emprendimiento de la actividad de “Tendederos del acoso” en distintas facultades donde las estudiantes expusieron de manera anónima a compañeros o docentes que las habían hostigado.

Esta actividad generó gran polémica en las facultades donde tuvo lugar ya que señaló puntualmente a una serie de presuntos acosadores quienes, junto a simpatizantes que dicen rechazar una ideología que tachan de ‘feminazi’, potencialmente habrían realizado las amenazas a la dirigente de UADY sin acoso por su labor activista.

Parte de la evidencia que la activista proporcionó a las autoridades sobre las amenazas que recibió tras las actividades del movimiento UADY sin acoso.

Desde que inició el movimiento UADY sin acoso, Rosa Elena Cruz Pech no solo ha sido víctima de amenazas sino que también ha sido difamada con anterioridad por su activismo como cuando se le señaló de ser portadora de VIH por lo que lamenta que su caso no sea investigado a fondo al no ser considerado grave por las autoridades.

Activista de UADY sin acoso pide investigación a fondo tras amenazas

En entrevista al portal de noticias Noticaribe, la estudiante afirmó que el desempeño de la Policía Cibernética de Yucatán ha sido pobre ya que a pesar de su colaboración proporcionándoles información sobre las amenazas nunca tuvo aviso por parte de la división sobre algún avance en la investigación por lo que dice temer al eventual regreso a actividades tras la pandemia de coronavirus.

Te puede interesar: En riesgo educación de miles de niños de Yucatán por falta de presupuesto

De acuerdo con Rosa Elena Cruz Pech la falta de avances en su caso muestra desinterés en la violencia que sufren las mujeres en Yucatán y contrasta su caso con el desempeño que, durante la presente contingencia sanitaria por el Covid-19, tuvo el mismo grupo de investigación cibernética al facilitar en días la localización y detención de ciudadanos que invitaban al desorden público y la rapiña.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí