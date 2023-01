Acosan a Lylo Fa en Mérida, denuncia que una ‘manada’ de trabajadores le chifló

De nueva cuenta, Lylo Fa vive un episodio de acoso, sin embargo, esta vez ocurrió en la ciudad de Mérida.

A través de un vídeo, la esposa del diputado federal indicó que estaba saliendo del gimnasio y estaba yendo a buscar su auto, cuando un auto lleno de trabajadores pasaba por el lugar y la acosó.

La influencer denuncia que el auto bajó la velocidad, se pegó mucho a ella y los trabajadores comenzaron a chiflarle, a decir cosas e hicieron como que querían bajarse de la camioneta.

Pide no normalizar el acoso callejero.

‘Se me acerca este carro, se me empieza a pegar, bajan la velocidad, obviamente como están en manada, estos animales, porque no hay otra forma de referirse a ellos, se te empiezan a decir cosas, empiezan como a querer bajar de la camioneta, te están chiflando’.

Lylo indicó que traía ropa de manga larga, que estaba saliendo del gimnasio y estaba haciendo ejercicio cuando ocurrió la situación, cuando sucedieron las cosas y luego de sufrir esta situación, se le cayó el café del miedo que sintió.

Segunda vez que acosan a Lylo en la calle

Es segunda vez que la influencer comparte una experiencia similar.

Cabe recordar que en 2021, la esposa de Rommel Pacheco sufrió un ataque rumbo al gimnasio cuando se encontraba en la Ciudad de México, por un hombre que le pidió una referencia y en un momento dado comenzó a jalonear del saco, hasta que ella logró zafarse y pedir ayuda.

Evidentemente, Lylo se mostró afectada al compartir este nuevo episodio de acoso callejero, ya que indicó que tiene que aprender a vivir con ese miedo y normalizar este tipo de situaciones porque no hay manera de hacer entender a la gente que no está bien el acoso callejero, sin embargo, hizo un llamado a las mujeres a no normalizar y mucho menos minimizar este tipo de situaciones y pide hacer algo al respecto, incluso pidió educar mejor a las nuevas generaciones de hombres para evitar que en un futuro las mujeres pasen por lo que ella pasó hoy.

‘No está bien acosan a las mujeres, chiflarlas, intimidarlas en manada, no está bien, normalizar estas situaciones solo hace que las cosas escalen’.

No pudo evitar mostrar su enojo por la situación.

Lylo Fa se mostró enojada por la situación, al grado que le salieron las lágrimas e indicó que no le parece quedarse con el coraje que sentía, debido a que los seis sujetos se siguieron de largo y pide a la sociedad hacer algo al respecto, ya que considera que lo que vivió es una migaja de lo que muchas mujeres viven afuera e indicó que le da coraje no poder defenderse.

