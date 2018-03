Accidente de Valladolid aumenta a 5 muertos; hay una niña

Abuela, madre e hija, de un año de edad, y un matrimonio, las víctimas mortales del encontronazo en Valladolid

En tal carretera es donde más se presentan accididentes.

- Tres muertos en el lugar de los hechos y una niña de un año de edad que falleció cuando era trasladada a Mérida, así como la mamá de ésta en la misma circunstancia, fue el saldo del choque entre dos vehículos, ayer cerca de las 9 a.m. en la avenida Zací Hual, con el entronque del camino de acceso al Instituto Tecnológico de Valladolid (Itsva). De acuerdo con datos obtenidos, el Tsuru placas WSA-21-39, propiedad de la Comuna de Dzitás, conducido por Wilfrido Castro May, chofer y auxiliar de Desarrollo Social de ese municipio, circulaba sobre la avenida Zací Hual de Norte a Sur, y por error dio vuelta para entrar en la avenida que conduce al Itsva, pues buscaba el acceso al hospital, donde llevaba a pacientes. No respetó el alto al dar vuelta y fue impactado por una camioneta F-150, conducida de Sur a Norte sobre la avenida por Ángel Ojeda Cauich, lo que hizo que el auto compacto diera al menos dos vueltas sobre su propio eje y salieron disparados dos de sus ocupantes, de los hechos Teresa Kumul May y su esposo Andrés Che Pech, quienes perdieron la vida en el lugar de los hechos. Zenaida Mex Tuz, de unos 65 años de edad, falleció dentro del Tsuru. En el auto compacto también viajaban María Antonia Rodríguez Chulim y su hija pequeña Tania Abigail Ceballos Rodríguez. Fueron rescatadas del lugar con vida, pero fallecieron más tarde. Ayer se informó en este mismo espacio sobre este accidente, pero hasta ese momento eran los tres los muertos reportados, y aumentó la crifra de maner desafortunada.