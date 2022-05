Acaparan inmobiliarias el agua de comisaría en Mérida

Habitantes del pueblo maya de Santa Gertrudis Copó, ubicada al norte de la ciudad de Mérida, denunciaron que desarrollos inmobiliarios de lujo han acaparado el suministro de agua potable en la zona, dejando sin el recurso a los habitantes originarios del lugar.

Los pobladores afectados se reunieron en las instalaciones de almacenamiento de agua potable del Ayuntamiento de Mérida, ubicadas en el cruce de la calle 7B con 14A, donde denunciaron que a partir de la construcción de más de 100 casas en complejos de lujo instalados a sus alrededores, la escasez del líquido se agravó gradualmente.

“Hace cinco meses que no se había dado no se había vivido este desabasto como tal, que no llene ni los tinacos, a raíz de los trabajos que se empezaron a realizar por estos desarrolladores inmobiliarios se empezó a vivir todo esto”, aseguró la comisaria municipal, Leydi Cocom Valencia.

En ese sentido, la representante de la población indicó que la comunidad maya debe ser escuchada por el municipio, en lugar de priorizar a las empresas constructoras, que han acaparado el agua potable que llega hasta el tinaco de Santa Gertrudis Copó.

Cocom Valencia añadió que como pueblo originario, los habitantes de dicha comisaría meridana tienen el derecho a elegir cómo vivir y los recursos del municipio deben ir destinados hacia la preservación de las comunidades mayas de Mérida y no de empresas extranjeras que buscan explotar la zona norte de la ciudad.

“Aquí la comunidad puede decidir cómo vivir, no olvide que el dinero del Ramo 33 es un recurso destinado para las poblaciones vulnerables, no para desarrollos y zonas residenciales”, comentó al el ingeniero David Loría Magdub, director de Obras Públicas, quien en representación del alcalde, acudió a escuchar a los inconformes.

Cambio de bomba

Ayuntamiento de Mérida propone un cambio de bomba para solucionar la situación

Como respuesta a la solicitud, el funcionario mencionó que el municipio garantizará el cambio de la bomba que lleva el agua potable hasta dicha comunidad, con el fin de que no sea escasa.

“Es obvio que para que haya más oportunidad, tiene que haber mayor capacidad de la bomba y es precisamente la extensión de que la bomba que está allá es municipal y vamos a hacer el servicio con la empresa que corresponde”, comentó.

En ese sentido, el director de Obras Públicas aseguró que con la intervención a la infraestructura, el suministro de agua potable en la zona va a mejorar, “en los tiempos que nosotros tenemos ordenado”, esto sin precisar la fecha en la que se realizará el cambio de la bomba.

