Abuso y violaciones a menores, ya son delitos graves en Yucatán

Con la recién expedición de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la modificación de otras leyes encaminadas a la protección de los derechos de la infancia y adolescencia, se espera que este delito tenga una disminución en Yucatán que por ahora se sitúa en el grupo de los tres estados del país donde más delitos se comente en contra de la niñez como es el maltrato, el abuso y la violación sexual.

Diariamente en Yucatán se denuncia un caso de abuso sexual contra menores de edad

Al respecto la diputada local Kathia Bolio Pinelo, presidenta de la Comisión Especial para el Desarrollo Humano e Inclusión de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad, habla de la situación que guarda el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y cómo impactará en su seguridad la ley aprobada en días pasados así como ofrece cifras a las que llamó “escalofriantes”.

“A unos días del Día del Niño, tristemente no hay mucho que celebrar, por lo que está sucediendo con la pandemia de coronavirus, que es un problema que no se alcanzó a todos, que escapó de las manos de los gobernantes y en nuestro país los niños han pasado a un último término”, asegura.

Sin políticas públicas a favor de la infancia

No estoy encontrando políticas públicas a favor de los niños, niñas y adolescentes; el confinamiento los obligó a estar en casa y tampoco he visto programas educativos y académicos que puedan contribuir al desarrollo de ellos, al aprendizaje; quienes hemos podido ver en algunos momentos a la televisión lo que las autoridades educativas federales ofrece no capta la atención de ningún niño, pudieron haber habido otras formas, pudieron haber habido mejores herramientas y mejores contenidos, pero se limitaron a poner títeres, cuestiona.

Diputada háblenos de los cinco principales problemas que afectan a la niñez y la adolescencia de México y Yucatán

Las cinco problemáticas que se viven en etapa de la infancia son trabajo infantil: 2.5 millones niños trabajan en México.

El matrimonio infantil: uno de cada cinco niños, en especial las niñas se casan antes de los 16 años; no más niñas cuidando niños bastante dura es la vida en nuestro país como para que además a los 13 o 14 años estén casando a las niñas en México y muchos sabemos que después que estos matrimonios terminan en redes pederastas y de prostitución.

En el Congreso local se han aprobado leyes para penalizar más el abuso infantil

Migración infantil, más de 15,000 menores de 18 años de edad están viajando solos por el país, buscando nuevas oportunidades y migrando de un estado a otro y de un país a otro pasando por México para salir adelante; los desastres naturales también nos han traído mucho rezago para el desarrollo de los niños porque después de un desastre natural, de una inundación de un huracán, de un terremoto se pierde la vivienda, se pierde el patrimonio, pero también se pierden a los padres y a las madres y ahora con la pandemia están quedando muchos niños en la orfandad considero a la pandemia como un desastre natural.

Tres muertes violentas casa día

Violencia infantil: tres menores mueren al día por un hecho de violencia en México y este dato no lo teníamos registrado antes y hoy está considerado por las organizaciones nacionales y mundiales de protección y derecho de los niños, niñas y adolescentes; son datos escalofriantes, tristes que reflejan una realidad de México y de Yucatán.

300 millones de niños en todo el mundo son víctimas de disciplina violenta por parte de sus cuidadores, familiares, nanas, abuelos, padres, tíos.

En el año 2020 más de 11 mil niñas y niños y adolescentes ingresaron a los hospitales debido a lesiones ocurridas principalmente en el hogar y generadas por familiares; seis de cada 10 niñas niños y adolescentes reciben castigos corporales como una forma de crianza o de disciplina y de educación. Durante la actual administración federal se han disminuido el presupuesto para la niñez con un decremento de casi el 4% anual

15 millones de adolescentes en todo el mundo han sido víctimas de relaciones sexuales.

¿Cómo se reflejan estas problemáticas en Yucatán?

En cuanto a Yucatán localmente lo que estamos haciendo a favor de los niños, niñas y adolescentes es legislar contra el abuso sexual infantil, deliro que en Yucatán ya es considerado grave con penas más altas.

Antes de esta investigación tomé el tema del derecho de la infancia y de la adolescencia porque Yucatán es uno de los tres estados en todo el país con más índice de abuso sexual infantil, por usos y costumbres, porque viven en hacinamiento, porque en una recámara duermen muchas personas, por el motivo que sea Yucatán está en este lastimoso top tres de maltrato y abuso sexual infantil en contra de menores, sobre todo en el interior del estado.

Durante el confinamiento aumentaron las llamadas de auxilio al 911 por parte de menores de edad

Y además incrementó el número de llamadas al 911 en nuestro estado hechas por un menor y por una mujer; la violencia ha incrementado muchísimo durante el confinamiento en nuestro país y principalmente en nuestro estado.

¿Cuál es la relevancia de la nueva Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado?

Después de qué logramos que en Yucatán sea considerado el abuso sexual como un delito grave, esto significa que ya no hay derecho a llevar el proceso en libertad, al ser considerado un delito grave el abuso sexual amerita prisión preventiva oficiosa para el agresor, no hay de otra, en lo que se deslinda y en lo que se investiga el hecho, es cárcel para el abusador.

Después de la denuncia

Porque hemos visto cómo el menor o la mujer violentada se animan a denunciar ante nuestras autoridades y después de la denuncia, a dónde van a ir, pues regresan a la casa donde está el violentador, por eso ahorita es prisión oficiosa para el agresor sexual; logramos que quien sepa de un abuso y no lo denuncie es cómplice de la comisión del delito y aunque sea la mamá o el papá o sea un familiar cercano, si se tiene conocimiento de un hecho delictuoso los mayores que tienen la patria potestad o la custodia del niño están obligados a interponer la denuncia.

También se conformaron protocolos en las escuelas en Yucatán para los casos de sustracción de menores en escuelas y cuando no se sepa dónde está el menor; ya hay protocolos que tienen que acatar las escuelas y la policía del estado

Quiero mencionar que esta ley fue propuesta por el gobernador Mauricio Vila y aprobada por mayoría, y además de la expedición de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se modificaron diversas leyes estatales, en materia de armonización de las mencionadas garantías de dicho sector.

¿Entre esas modificaciones están la desaparición de la Prodemefa y los cambios en el Caimede?

Entre los principales puntos, está la creación del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del estado, brindando facultades más amplias a las autoridades cuya competencia sea el cuidado o protección de niñas, niños y adolescentes, permitiéndoles actuar de forma inmediata y oportuna, cuando detecten o se haga de su conocimiento que alguna niña, niño o adolescente es vulnerado en sus derechos.

Otro, es la transformación de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa), que quedaría como Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de que se especialice en la protección y defensa de los derechos del referido sector; así, las atribuciones que ejercía la Prodemefa, las asume directamente el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Yucatán.

