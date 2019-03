Abuso de poder contra taxistas en Motul

Sin trabajo y con ameza de retirarles su vehiculo propio, terminaron más de 16 taxistas que prestaban su servicio en el municipio de Motul, por ordenes de su propio presidente Roger Aguilar Arroyo.



Por más de nueve años la agrupacion Linea Dorada que ofrecian servicio de trasnporte en la comunidad, fueron despojados de sus permisos desde hace de siete meses.



Misael Orlando Padilla Pacheco, presidente de la agrupacion, manifesto que Edil del municipio les retiró permiso local que tenían para circular, sin previa explicación y bajo amenazas si continuaban con sus labores.



"Nos habló claro, dijo que no nos va a permitir ninguna revocación de nuestro permiso, hagamos lo que hagamos y de hecho nos amenazó, fuimos todo el grupo y dijo que al que vea con su mujer, pareja, lo que sea, va a proceder a quitar el carro y así lo ha estado haciendo" señaló el afectado.



Con pancartas con leyendas de "no me amenaces" y "tenemos derecho a libertad", los taxistas desempleados se manifestaron a las afueras del Palacio de Gobierno, en donde socilitaron ser escuchados, pues llevan meses sin poder generar ingresos para sus familias.



Los quejosos, acusaron al presidente municipal del retiro los permisos y la autorizacion a taxistas de otras comunidades aledanas a Motul. "Sabiendo él que es una irregularidad, sabiendo que puede llegar a una revocación de placas, permite que placas estén trabajando en Motul", indicó Padilla Pacheco.



El presidente de la localidad, concedió cien permisos a mototaxis, a pesar que la linea solicitó desde la admistracion estatal pasada la consecion de los taxis, el cual les fue negada, por no contar con un estudio socioeconómico que los avale.



"Se nos dijo que no había motivo suficiente para hacer que la convocatoria, pues no habia un estudio socioeconómico, ahurita que ya tenemos el oficio, autorizan 100 placas pero a mototaxis. Lo único que queremos es que nos regresen la franja para poder trabajar porque tenemos famlia", expresó el quejoso.