Abusa gobierno con la pandemia

El pasado martes 24 de este semana – a menos de dos semanas que iniciaran los casos de personas infectadas en el exterior por COVID-19- el Gobernadorde Yucatán Mauricio Vila Dosal envió a través del Consejero Jurídico, al Congreso del Estado una iniciativa que busca un nueva deuda para las arcas estatales por el orden de 3 mil 228 millones, deuda que se sumaría a los 2 mil 600 autorizados en el 2019 para el programa Yucatán Seguro.

El nuevo empréstito, de acuerdo con lo expuesto por el ejecutivo estatal en su iniciativa será dirigido para un plan de contingencia, protección al empleo y reactivación económica, ante la contingencia por el Coronavirus Covid-19.

El consejero Jurídico, Mauricio Tappan Silveira, entregó la noche del martes 24, dicha propuesta para ser analizada, discutida y, en su caso, aprobada por los 25 diputados integrantes de la 62 Legislatura, la cual fue recibida por el secretario general del Poder Legislativo, Martín Chuc Pereira, en presencia de los presidentes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Felipe Cervera Hernández y de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, Alejandro Cuevas Mena.

Enojo, dudas y molestia causa iniciativa

Pero ni bien había salido del Congreso el consejero jurídico, cuando ya las opiniones ciudadanas estallaban en contra de la pretensión gubernamental de querer seguir endeudando al estado.

De aprobarse la nueva solicitud de Vila Dosal, las finanzas de Yucatán estarían comprometidas por más de 20 años con una deuda total de 5 mil 828 millones de pesos.

Oficialmente el contenido de la propuesta entregada al Congreso y que será canalizada el sábado 28 a la Comisión de Presupuesto para el inicio de su análisis, no ha sido dado a conocer pero se sabe que la propuesta se divide en dos apartados: uno por 1,728 mdp y el segundo por 1,500 mdp, para hacer un total de 3 mil 228 millones de pesos.

Una noche antes de enviar la iniciativa para el endeudamiento Vila Dosal había anunciado en un mensaje difundido en redes sociales que vendrían medidas más restrictivas y habló de apoyos a los sectores pero no dijo del préstamo que ya planeaba solicitar

“Es probable que les pida más sacrificios a la sociedad yucateca en términos de convivencia, de actividad económica y de movilidad; sé que no será fácil, pero valdrá la pena. Les pido que me respalden, porque no voy a tomar ninguna medida a la ligera, pero ninguna medida necesaria dejará de tomarse”, advirtió a medias el gobernador.

Y aunque en el transcurso de las últimas horas, organismos empresariales se han pronunciado porque los diputados aprueben el nuevo endeudamiento, para las clases más desprotegidas y pobres de Yucatán el gobernador Mauricio Vila, está usando como pretexto la pandemia Covid-19 para obtener “dinero de donde sea y a costa de lo que sea”.

Piden vigilancia para que no haya desvíos

“De esos 3 mil 200 millones de pesos, a los campesinos y pequeños productores no les va a llegar nada, ya que sin pandemia el gobernador no quiso atender un pliego de peticiones en los que se incluía la entrega de semillas, fertilizantes y materiales para el mejoramiento de la vivienda rural” recordaron Matías Pech Hernán y José Armando Manzano, integrantes de la agrupación Alianza Campesina.

Los labriegos anticiparon que con toda seguridad los diputados van a aprobar la nueva deuda pero hay que estar pendientes que ese dinero no se los roben o sea mal utilizado.

Recordaron que por la presión ciudadana tuvo que dar marcha atrás en el cobro de un nuevo impuesto de seguridad y ahora con la contingencia tuvo que posponer el cobro de las nuevas placas en todo Yucatán, entonces es evidente que solo está buscando dónde y cómo sacar dinero.

La preocupación de los campesinos por el nuevo endeudamiento es compartida por jubilados, pensionados y docentes, como el caso de Pablo Monforte quien a nombre de un centenar de docentes y trabajadores de salud despedidos al inicio de la actual administración pidió a los diputados “fajarse los pantalones y las faldas y no aprobar este préstamo millonario ya que si no se tentó el corazón para echar a las calles a miles de trabajadores del gobierno, docentes y de la salud como esperan que ahora sí, Cumpla con ayudar a las clases marginadas”.

Diputados priistas aseguran que analizarán a fondo

La bancada tricolor en el Congreso local dijo que una vez recibida la iniciativa del ejecutivo estatal han acordado - cuidando todos los protocolos sanitarios y de convivencia implementados por la contingencia sanitaria-, realizar las reuniones que sean necesarias con los funcionarios del gabinete estatal para que despejen cualquier duda y de ahí se desprenda una decisión que sea en favor de todos los habitantes de Yucatán.

Los legisladores del PRI, tanto federales como locales, “realizamos desde la semana pasada propuestas y peticiones al Gobierno Federal y Estatal con relación a este tema, mismas que contemplan desde la protección a la salud hasta el apoyo a la economía de las y los yucatecos”, indicaron los legisladores que coordina Felipe Cervera.

Es importante garantizar equipamiento, insumos y recursos necesarios a quienes están atendiendo a los enfermos de Coronavirus en los hospitales, así como garantizar la economía de quienes de manera directa o indirecta están siendo afectados en el ámbito laboral por las medidas de seguridad e higiene decretadas ante esta pandemia, indicaron.

Amarra gobernador deuda con declaratoria de emergencia

De último momento Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán emitió el Decreto 195/2020 por el que se emite la “Declaratoria de emergencia” con motivo del alto riesgo generado por la pandemia de Covid-19 (coronavirus) en el estado de Yucatán.

Entre varios puntos en los que justifica dicha declaratoria asiente que “Que estamos a tiempo para fortalecer las acciones de prevención y control del contagio del Covid-19, pero es imprescindible contar con recursos extraordinarios para tratar de contener el avance de la pandemia, aplanar la curva de contagio y realizar de esta forma acciones preventivas que mitiguen las consecuencias de este padecimiento en épocas críticas y evitar el colapso de los servicios de salud en Yucatán”.