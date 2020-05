Abusa Mauricio Vila de pandemia; heredará a yucatecos deuda millonaria

La solicitud del gobernador Mauricio Vila Dosal, al Congreso de Yucatan para adquirir una nueva deuda, por 1,728 millones de pesos, ha despertado nuevamente la molestia entre los sectores de la población más necesitados y que menos han sido apoyados durante esta pandemia por coronavirus; voces discrepantes señalan que el gobernador abusa de la contingencia para endeudar más al estado.

El pasado 24 de marzo, ya en plena pandemia del coronavirus el Gobernador Mauricio Vila Dosal envió al Congreso del Estado la iniciativa llamada “Plan de contingencia, protección al empleo y reactivación económica”, cuyos fondos para aplicar en dicho plan, provendrían de una ampliación presupuestal por 1,500 millones de pesos, más un préstamo por 1,728 millones de pesos.

En los días siguientes, los diputados integrantes de la XLII Legislatura, determinaron analizar por separado las dos propuestas, lo cual ocasionó que le autorizarán la ampliación de 1,500 mdp, rechazando al mismo tiempo aprobar la deuda de 1,728 mdp.

Sin embargo, nuevamente el 30 de abril el Congreso de Yucatán...

recibió la reiterada propuesta del gobernador de Yucatán Mauricio Vila Dosal de endeudar a las arcas estatales con el préstamo por 1,728 millones de pesos para aplicarlos en un plan de reactivación económica, tan luego pase la pandemia del Covid-19.

A pesar que Vila Dosal asegura...

que con este dinero hará frente al complicado escenario debido al impacto económico ocasionado por la contingencia sanitaria del Covid-19, mediante acciones para reactivar la economía del estado y con ello, garantizar el ingreso económico de las familias, diputados, empresarios y dirigentes partidistas no creen que con obras se vaya a reactivar la economía, cuando aún está pendiente la atención con alimentos para la población que ahora no tiene empleo.

Obras e inversión solo para sus amigos

Al respecto el dirigente de Morena en Yucatán Mario Mex Albornoz, consideró que si el Congreso de Yucatán, aprueba la deuda de 1,728 millones de pesos solicitados por Mauricio Vila Dosal, para “inversión pública productiva”, este recurso sería destinado discrecionalmente a empresas de amigos y familiares del gobernante.

Esta práctica –dijo- ya ha sido cuestionada en el sentido de que muchos contratos de obras y el dinero público que se destina a ellas, no tienen un manejo claro y se usan como pago de favores o para negocios privados, consideró Mex Albornoz.

En el análisis de las propuestas la mayoría de los diputados de las fracciones parlamentarias de MC, Morena, PRD, Nueva Alianza y PRI señalaron la falta de información precisa sobre las obras y en los municipios en que se supone van a ser construidas las multicitadas obras.

Catálogo de obras, amplio pero indefinido

Durante la comparecencia de los funcionarios estatales ante los diputados para justificar la deuda fue el propio Secretario de Obras Públicas, Virgilio Crespo Méndez quien dijo que “existe un amplio catálogo de obras que se pretenden realizar con el empréstito de 1,728 millones de pesos.

Según su polémica explicación...

estas obras están enfocadas en dotar energía eléctrica, construcción de camino saca-cosechas, pozos pluviales, así como casetas de vigilancia en puntos estratégicos; no obstante, reveló que no se ha hecho una distribución de donde se ubicarán, en qué municipio, porque se necesitan los permisos de los terrenos, que aún no tienen.

Por separado el empresario y presidente de la fundación que lleva su apellido Rafael Alejandro Echazarreta Torres rechazó el nuevo endeudamiento de 1,728 millones de pesos que de aprobarse en menos de 2 años, Mauricio Vila habrá obtenido 5 mil 800 millones de pesos en deuda, más los 3 mil 700 que ya teníamos en los últimos años, van a ser más de 9 mil 500 millones de pesos en deuda para Yucatán, lo cual compromete al estado y a la sustentabilidad del gobierno, por más de 20 años, opinó.