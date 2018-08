Abuelitos en Yucatán no reciben pensión desde hace 4 años

Cientos de adultos mayores en Yucatán que están inscritos a un programa perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), se encuentran sin recibir el apoyo que les proporciona desde hace varios años.

Según el presidente de la Asociación de Adultos Mayores “Tinujei”, Efraín Narváez González, desde 2015 no reciben la cantidad que les aportan cada mes (no mayor a mil 092 pesos mensuales), hasta la fecha. Además, indicó que esta irregularidad no sólo es Yucatán, sino también en otros.

El titular expresó que aunque no se ha comprobado, ese dinero que deberían de estar dándoles para que ellos cubran sus necesidades, tal y como su alimentación, las autoridades podrían de estar desviándolos para un mal fin.

También recalcó que son muchos los adultos que no saben de la existencia del programa, y que aquí en Yucatán no hay un “enlace” que lo promueva y guie; esto último lo señaló porque igual hay varios de los inscritos que tienen problemas con las tarjetas que les entregan, pues no saben utilizarlo, se pierde o confunden el banco.

Cabe mencionar que muchos de los mayores tienen un representante y, la mayoría de veces, son sus hijos, pero no siempre cuentan con su ayuda porque ellos tienen otras responsabilidades.

Narváez González, para finalizar, comentó que dio con esta situación porque las personas con las que se topaba en el transporte público le contaban que dicho proyecto no cumple con su pensión.

El titular, cada día, le siguen llegando más documentos que recalcan que desde esa fecha no les entregan el dinero que tienen establecido, por lo que los afectados esperan que pronto se haga algo al respecto o, al menos, alguna autoridad indique que pronto les tendrán una solución.

_Kattia Castañeda