Abuelito se las ve negras por demanda de 200 mil pesos en Yucatán; pide ayuda

Don Rodrigo Poot de 85 años de edad, es un abuelito de Yucatán que no busca como hacerle para resolver su situación jurídica ya que está siendo demandado por 200 mil pesos.

El hombre es originario de la comisaría de Kuchel, Samahil y vive en la calle 5 por 6 y 8 del citado lugar y se encontraba a la entrada del Palacio Municipal de Umán mientras esperaba a una persona.

Presuntamente el abuelito fue demandado por un licenciado de Umán de nombre Manuel E. D. C. por un pagaré que supuestamente firmó el 15 de enero del presente año.

El abuelito se encuentra sumamente preocupado porque dice no tener dinero para pagar y alega no haber firmado nunca el pagaré ya que no recibió ningún dinero.

El hombre se encontraba en el Palacio Municipal de Umán.

Lo único que reconoció fue que cuando su hija quería sacar una crédito de Infonavit hace cuatro años la acompañó y presuntamente el licenciado se iba a encargar de ver los trámites.

El afectado manifestó haber proporcionado sus datos ya que él cuenta con un terreno y dice que fueron a medir el terreno, sin embargo no trascendió ya que pasaron dos años y no se sabía nada del licenciado, por lo que su hija decidió verlo por otro lado.

El hombre dice que falsificaron su firma.

DEMANDADO POR 200 MIL PESOS

El hombre dijo sentirse sorprendido ya que hace unos 15 días llegó a su domicilio una notificación de una demanda por 200 mil pesos.

El terreno en cuestión ya fue vendido, por lo que el abuelito piensa que el licenciado se enojó y por eso lo demandó.

El abuelito cree que el hombre lo demando porque se molestó en que vendió su terreno.

Tras ser demandado, el hombre decidió contrademandar ya que no cuenta con dinero para pagar y no cree que es justo que le hayan falsificado su firma y le hagan pasar momentos de angustias.

