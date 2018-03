Abuelito se gana la vida vendiendo grillos de palma en Mérida

Con una mirada que demuestra experiencia, con ojos que reflejan una vida complicada, para don Manuel Avendaño Hernández crear grillitos y peces con hojas de palma, es la enseñanza que su abuelo le dejó para ganarse la vida.

Con 72 años, sus hijos grandes y con su esposa ya fallecida, la vida es un regalo que procura diariamente, por lo que desde poco después de las ocho de la mañana él se instala en las puertas de una tienda ubicada en la calle 60 por 63 en el centro de Mérida para mirar pasar las horas y los días.

“Esto lo aprendí yo de chavito. Desde niño mi abuelito me ensenó a trabajar la madera, y a hacer puras artesanías, y a trabajar el petate. Una vez, antes de que muriera mi mamá, ella me dijo: ‘no recuerdas lo que te enseñó mi papá, hacer grillitos, trabajar el petate, camastros’ y de ahí retomé lo que había aprendido. Yo ni me acordaba, pero con la práctica me acordé y poco a poco ya fui recordando cómo se hacen todas estas cosas”, explicó.