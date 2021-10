Abuelito fantasma es visto en carretera de Yucatán

Los días de finados ya se acercan y son las fechas en que los hechos paranormales se hacen presentes y para muestra el testimonio de un taxista que dijo ver un abuelito fantasma junto a una carretera de Yucatán.

De acuerdo con el taxista de la ruta Peto-Tzucacab, Victor Moo, dejó un pasaje en el municipio de Tzucacab y de regreso se percató de la presencia de un hombre de la tercera edad, cerca de un nicho.

Eran alrededor de las 23:00 horas y la carretera se veía ‘desierta’, por lo que no se detuvo, ya que temió que pudiera tratarse de una trampa o un intento de asalto, sin embargo en cuanto llegó a su destino, dio aviso a elementos de la Policía Municipal.

Pobladores señalan que el nicho pertenece a un adulto mayor.

Tras el reporte, las autoridades acudieron al lugar y luego de dar varias vueltas por el lugar, se dieron cuenta que no había nadie en el lugar.

‘Al ver a un adulto mayor sentado sí me llamó la atención, aunque no me detuve por temor a que se tratara de algún asalto o tal vez una trampa para los conductores’,dijo.