Abren espacio seguro para fumar marihuana en Mérida

En entrevista para La Verdad Noticias, Carmen Uc, quien es una de las cabezas de Camaleón Smoke Coffee, ubicado en el Centro Histórico de Mérida, nos menciona que este lugar nació para convertirse en un espacio seguro donde la gente pueda fumar marihuana sin prejuicios.

¿Qué es Camaleón Smoke Coffee?

Es espacio que tiene destinado un área para la adquisición de productos para fumar marihuana de una forma accesible, ya que no hay muchas tiendas donde se encuentren en sí los productos y al mismo tiempo brindamos el espacio donde puedas sentirte seguro y fumar con tranquilidad y de una manera cómoda.

¿Cuál es la finalidad del proyecto?

Es crear una comunidad y conectarnos con todas estas personas que, dentro de lo que cabe, seguimos suprimidos muchas veces por los prejuicios que tiene la planta y queremos que todos se expresen de una manera libre y no sientan el temor, porque muchas veces la misma sociedad nos ha orillado a estar escondidos.

¿Qué consecuencias tiene esa censura?

Muchísimos jóvenes, por lo que he podido observar, tienden a irse a lotes baldíos o a lugares donde exponen su seguridad realmente porque no pueden fumar en casa, porque la familia todavía lo sigue viendo con tabú y tampoco pueden estar en la calle fumando y es por eso que se meten a predios donde no saben a qué peligros se exponen.

¿Este espacio es seguro?

Queremos brindar un espacio donde puedan venir y se sientan seguros tanto en cuestión de seguridad personal y también de una forma moral que no puedan ser recriminados ni juzgados. Al contrario, se busca que este espacio sea informativo y se les de un poco cultura, así como eliminar esa desinformación que hay en torno al cannabis.

¿Se debe hacer un consumo mínimo para fumar?

Sí hay un consumo mínimo en cuestión del Smoke, o sea, comprarte tu papel para que tú forjes aquí. Tú traes tu marihuana, pero necesitas material de rolado y acá lo compras. Además, vendemos café, pan, ya que este es un ambiente para disfrutar y consumir de forma responsable porque tenemos un mínimo para fumar.

¿Cuánto es lo máximo de hierba que se puede fumar?

Los que vienen a fumar firman una carta de consentimiento para que lleven a cabo un consumo consciente y donde admiten que son mayores de edad. Acá nosotros permitimos dos gramos por persona, no pueden venir con muchísima hierba. Se trata de que se haga de manera consciente y repito, son dos gramos por persona.

¿Acá se puede comprar hierba?

No, acá no vendemos. Nosotros nos deslindamos completamente de eso. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a venderte el producto para que puedas enrolar y puedas consumir el cannabis, pero no vamos a ligar con nadie que la venda. Lo único que hacemos es brindarte un espacio seguro para que la puedas fumar.

