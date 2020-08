Abre centro con internet y computadoras para estudiantes en municipio de Yucatán

A pocos días de iniciar clases virtuales debido a la contingencia sanitaria, y consciente de la situación de estudiantes que no tienen los recursos para acceder a dicha modalidad, la C. Xix Chan Geni puso en marcha un ‘centro de educación virtual’, con el que espera ayudar a las familias del municipio de Dzemul que no pueden costear el servicio de internet o los dispositivos necesarios para que sus hijos no pierdan el ciclo escolar.

Este centro se encuentra en la calle 19 entre 14 y 16 del municipio de Yucatán y cuenta con internet y computadoras para los infantes que requieran usarlas. Al interior del lugar se mantienen las medidas prevención e higiene correspondientes además de un protocolo de desinfección estricto en los equipos y mobiliario.

El acceso al centro es exclusivo a estudiantes del municipio de Yucatán que no cuenten con computadora o internet para seguir las clases en línea.

Respecto a los estudiantes que ingresen al centro, estos deberán usar gel antibacterial de manera constante, portar cubrebocas, permanecer sólo el tiempo necesario y cuando haya clases así como respetar la sana distancia. Para poder hacer uso de las instalaciones se cuenta con un registro, donde se otorgan los horarios de accesos según las necesidades de cada uno.

El centro se encuentra abierto para los estudiantes del municipio de Yucatán

La señora Xix Chan hizo un llamado a la comunidad para hacer un buen uso y respetar el relgamento del lugar de manera las actividades puedan llevarse con normalidad, en beneficio de los estudiantes. Respecto a estudiantes con alguna capacidad diferente aseguró que se aplicarán las medidas necesarias en el centro en pos de apoyarlos y facilitarles el servicio.

Esta buena obra ha sido aplaudida en redes ya que en municipios del interior del estado existen muchos estudiantes que no saben aún como continuarán sus estudios ante el comienzo de las clases en su modalidad virtual tras el cierre de escuelas por la pandemia de coronavirus.

