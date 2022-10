Abarrota Guns N’ Roses “gran bailazo” en Mérida

Guns N’ Roses se presentó por primera vez en Mérida y los fanáticos de la banda estadounidense de hard rock hicieron notar que en esta ciudad también se escucha dicho género musical.

Desde antes de las 17 horas los amantes de la banda nacida en 1985 en Los Ángeles, California, abarrotaron el paradero de la ruta de transporte público 50 Xmatkuil, como si se tratara de la inauguración de la misma Feria Yucatán o el Carnaval de Mérida.

El ingreso al Centro de Espectáculos Montejo, ubicado dentro del recinto ferial Xmatkuil, se dio en punto de las 18 horas. Una manta con la leyenda “Gran Bailazo” y el logotipo de la agrupación recibió a los asistentes, quienes compraron sus boletos con meses de anticipación.

Pelucas rubias, paliacates rojos, sombreros de copa y muchas camisetas negras con el nombre de Guns N' Roses o las portadas de los discos, fueron la común vestimenta entre los asistentes al concierto.

La banda encargada de comenzar a animar el ambiente fue Molotov, que inició su participación con la canción “Amateur”, con la que puso a rockear a los yucatecos. El repertorio de la agrupación mexicana continuó con algunos de sus éxitos y concluyó con “P*to”, que enloqueció a la fanaticada y dejó a todos saltando.

Luego de un breve momento de pausa, el cual fue aprovechado para ir al baño, recargar los vasos de cerveza y comprar algunos de los productos oficiales que se vendían en el lugar, Axl Rose, Slash, Duff y el resto de la agrupación se subieron al escenario, mismos que fueron recibidos por los gritos de sus seguidores.

“It’s So Easy” fue la canción con la que comenzaron la tan esperada presentación, que en un principio estaba programada para octubre del 2021 y tuvo que ser pospuesta durante todo un año debido a las condiciones desfavorables que provocó la pandemia de Covid-19.

Flores y muñecos del doctor Simi comenzaron a llover en el escenario, con lo que el público le dejó ver a los integrantes de Guns N’ Roses su admiración y el gusto por su música.

Tocaron éxitos como “Welcome to the Jungle”, “November Rain” y “Sweet Child O’Mine”, que fueron de las más aplaudidas y más coreadas por los asistentes, así como la canción de cierre “Paradise City”.

Luego de aproximadamente una hora y media de concierto, los integrantes de Guns N’ Roses agradecieron a la multitud de espectadores que acudieron a escucharlos, antes de retirarse del escenario en medio de los aplausos.

Caos en la salida

Axl Rose, vocalista de Guns N' Roses

El caos vino al momento de la salida, ya que al ser solo una entrada y salida la que se dirige hacia el recinto ferial, la fila de automóviles llegaba desde el periférico de Mérida hasta la comisaría de Xmatkuil. Sin embargo, los elementos de Auxilio Vial de la SSP se encargaron de agilizar el tránsito y luego de aproximadamente 40 minutos, se evacuó por completo el lugar.

Guns N’ Roses continuará por su gira mundial con otras presentaciones en México, siendo la siguiente en el Estadio Akron de Guadalajara el próximo 18 de octubre, el Estadio Ciudad de los Deportes de la capital del país el 21 de octubre y en el Estadio Mobil Super de Monterrey el 23 del mismo mes.

