Abandona su auto en pleno camellón de Mérida

accidentes en Mérida

Ayer a muy temprana hora, autoridades estatales informaron que en calles de la colonia Nueva Yucatán fue hallado un automóvil abandonado; al parecer el conductor, tras subirse al camellón, huyó del lugar para evitar su responsabilidad en este incidente.

El incidente ocurrió sobre la avenida. Los hechos ocurrieron sobre la calle 46 por 35 de la citada colonia, justamente en la calle que da a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), lugar donde se encontró un vehículo tipo Nissan Tiida, con placas YWP-454-B, el cual estaba totalmente abandonado.

De acuerdo con algunos testigos, sobre todo vendedores de periódicos, el auto fue abandonado luego de que el conductor de la unidad se subió al camellón; sin embargo, se desconoce el motivo por el cual el chofer perdió el control de su unidad y terminó en ese lugar.

Aunque el automóvil no presentaba daños materiales, al parecer uno de los motivos del abandono fue porque el conductor no podía remover el vehículo de aquella zona por estar atorado; además, trascendió entre testigos de que el guiador del auto se encontraba en estado de ebriedad.

El auto estaba completamente cerrado al momento del hallazgo.

SIN LESIONADOS

Aunque no se tiene el dato, se presume que en este incidente vehicular no hubo lesionados, pues al momento del hallazgo no se encontró a nadie; la unidad estaba sin la presencia del dueño.

IRRESPONSABLE

El automóvil fue abandonado, pero con seguro, por lo que se presume que la unidad fue dejada por un conductor irresponsable tras no poder bajarse del camellón.