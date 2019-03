ATENCIÓN: una sentencia dicta el despido de las 23 limpiadoras en Mérida

Se declara improcedente el despido de las 23 trabajadoras que prestaban servicio en el Grupo Abeto servicios. En donde dicha empresa tendrán que otorgar a las trabajadoras una indemnización total, total de 77.376,24 euros, dinero distribuido a cada trabajadora según su antigüedad en la empresa y su categoría profesional. Asimismo, se desestima la demanda respecto del Ayuntamiento, al que se absuelve en esta instancia.

La sentencia dice que se externalizó el servicio de limpieza adjudicando su prestación a una empresa mediante el correspondiente concurso y adjudicación. Además en dicho documento se establece que la prestación del servicio se adjudicó a una empresa y que no existió la cesión de instalaciones, bienes o trabajadores más allá de los que ya prestaban servicios..

Esgrime, por tanto, que no se entiende cómo la empresa remitió a los trabajadoras un documento en el que les aseguraba que su relación laboral se extinguía por resolución del contrato de limpieza y que iban a ser subrogadas.

Asimismo, la sentencia afirma que no consta que las trabajadoras demandantes hayan sido restituidas en su ocupación anterior, sin que tampoco haya mediado carta de despido. Por lo que estamos ante un despido improcedente cuyo responsable no es otra que la empresa Grupo Abeto Servicios Integrados.

Y con esta sentencia ahora mismo no se puede. La prestación de servicios que hacían era en sitios gestionados por el Ayuntamiento. El despacho de abogadas de las demandantes estima que las trabajadoras no tienen las posibilidades económicas y que no están de acuerdo con la sentencia. Y tampoco compartimos los argumentos, ya que pensamos que es un caso muy claro de subrogación de trabajadores. Tampoco estamos de acuerdo con el que el Ayuntamiento sea absuelto.

El servicio de limpieza de edificios públicos volvió a manos del Ayuntamiento gracias a uno de los acuerdos pactados entre el PSOE, IU y Mérida Participa para que se aprobaran los presupuestos de 2018.

El servicio de limpieza de edificios públicos pasó a estar de nuevo en manos del Ayuntamiento, labor que hasta ese momento gestionaba la empresa Abeto. Dicha empresa tenía contrato hasta el 9 de abril del año pasado. Por el acuerdo político, se decidió que la gestión del servicio no volviera a salir a concurso para ser asumido por el Ayuntamiento.

El equipo de gobierno aseguraba que la legislación sólo le permitía subrogar a 22 trabajadores de Abeto, ya que tres estaban en esos momentos jubilados.

Estas condiciones están recogidas en el contrato firmado en 2012 con Abeto en el momento que se externalizó la prestación del servicio. El pliego de condiciones y el contrato recogen que, en caso de volver a hacerlo municipal, el personal que salió del Consistorio sería el mismo que podría volver a su puesto en el Ayuntamiento, con las mismas condiciones y categoría laboral», puntualizaban.