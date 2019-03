ATENCIÓN: la credencial inteligente será valida durante vacaciones

Los estudiantes podrán utilizar su credencial de transporte durante el periodo vacacional de Semana Santa, informó personal del Sistema de Transporte Urbano (Situr). Al menos en una hora 10 personas, entre estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad han acudido a realizar la reactivación o cambio de sus tarjeta.



Los responsables del cambio y verificación de datos de la dirección de Situr, de los interesados destacaron que los estudiantes que no cuenten con sus credenciales inteligentes pueden realizar el trámite en cualquier fecha del año, sin costo si es la primera vez.



Cabe recordar que el decreto 441/2016 del Gobierno del Estado publicado en el Diario Oficial establece que la credencial inteligente de transporte urbano Situr, únicamente no será válida los domingos y los días comprendidos en los periodos vacacionales de diciembre y Semana Santa, según el calendario oficial de la Secretaría de Educación.



Sin embargo, dicho plástico situr no perderá su validez, situación que ocurría en años anteriores cuando ese pase de camiones no se tomaba en cuenta durante este periodo vacacional, según confirmó la Dirección de Transporte del Estado (DTEY).

Por otro lado, destacaron que han mantenido una revisión constante de los documentos y que el trámite es personal, esto debido a que en años anteriores se sorprendieron a personas utilizando credenciales que no debían manejar a su beneficio.



En el caso de las personas con alguna discapacidad y adultos mayores, estos deben acudir con su credencial que los avale afiliados al INAPAM, o en caso de discapacidad, acudir con su tarjeta ante el CREE para avalar su discapacidad. El módulo para el trámite está ubicado en la calle 39 por 66 y Av. Reforma en el centro, en horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y sábado de 8 a 12.



Katia Leyva