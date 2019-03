ATENCIÓN YUCATÁN: Prevén alza en el precio de mariscos en cuaresma

Prevén alza en el precio de mariscos

Locatarios del mercado Lucas de Gálvez de Mérida esperan un aumento en los precios de sus productos, esto por la llegada de la Cuaresma. “El kilo de mero puede llegar hasta los 140 pesos”, comentó un vendedor.

Con la llegada de la Cuaresma, los vendedores dijeron que los precios de los mariscos, el pollo y huevos aumentará hasta un 20 por ciento debido a la demanda que provocarán los comensales.

Jorge Sosa, locatario del área de mariscos en el mercado de Mérida, expresó que hasta el momento no se ha presentado un aumento en los precios de los productos, los cuales van desde los 90 pesos por el kilogramo de cazón hasta los 300 pesos el kilogramo de camarón de río, algo que varía dependiendo el producto de mar que se desee adquirir en el lugar.

Sin embargo, indicó que con la llegada del mero los precios podrían “dispararse”. “Como saben que no hay mero no vienen, pero una vez que ya no esté en veda el precio puede llegar hasta los 140 pesos”, informó el locatario en entrevista para La Verdad.

Asimismo, Jorge Sosa expresó que no hay precio estable, por lo que hasta el momento se mantiene lo establecido, sin embargo, de acuerdo a la demanda, los precios podrían estar variando.

Es de recordar que esta temporada del año es una de las más fuerte para los locatarios del mercado, ya que las ganancias aumentan para ellos, por lo que también dijeron que ya se están preparando para cubrir las necesidades de la población.

Finalmente, invitaron a la sociedad a acercarse al mercado de Mérida para poder adquirir la variedad de productos, ya que con esto también se apoya el comercio local, sobre todo el de este centro de abasto.

Eliza Ongay