¡ATENCIÓN! Más rutas de camiones en Mérida se suman a bajar el pasaje

Más rutas de camiones en Mérida se suman a bajar el pasaje

El Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), así como Micro Expreso Urbano sí se sumarán al proyecto del Gobierno del Estado de rebajar el pasaje a 8.00 a 7.50 en tarifa normal, y de 3.00 a 2.50 en tarifa social, así lo revelaron los operadores de las diferentes empresas transportistas de la ciudad de Mérida.

De acuerdo con varios operadores entrevistados, las empresas de transporte cederán a la reducción del precio del pasaje debido a que no soportarán el “linchamiento” por parte de la sociedad meridana, por lo que indicaron que sus patrones ya están sintiendo la “loza” a través de redes sociales, y “antes de que los sigan calificando como irresponsables, podrían acepar rebajar el costo”.

Sin embargo, varios choferes de rutas como la Mérida-Umán o Mérida-Progreso, indicaron que éstas no bajarán el precio de las corridas, ya que la primera cuesta 11 pesos y la segunda 19, lo cual es un precio razonable teniendo en cuenta las distancias que se recorren para llegar a esos municipios.

Sobre el tema, varios conductores indicaron que anteriormente el subsidio se daba con base a los contadores de las unidades (las barras de los camiones en las puertas). Sin embargo, a la fecha muchas de estas barras no funcionan y en caso de las combis no hay sistema parecido, ya que únicamente cuentan con un equipo para registrar el ingreso de los estudiantes. Sin embargo, el monto del subsidio no es equivalente al número de estudiantes o personas de la tercera edad que entran a la unidad, es decir, el Gobierno no da un tanto más por cada estudiante o adulto, se saca por medio de una ecuación, según los entrevistados de las rutas de Mérida.