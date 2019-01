¡ATENCIÓN! En peligro la vida de los habitantes de Kanasín

Habitantes del municipio de Kanasín alzan la voz pues dicen están cansados de que las autoridades de Kanasín, en especial el alcalde, William Pérez no atiendan todos los problemas que tiene la comunidad.

Las familias que viven en la calle 22 por 29 y 31 de la colonia Kanasín, justamente en la entrada del Fraccionamiento Ampliación Héctor Victoria señalan que la tapa de un pozo se rompió desde hace 2 meses y a pesar de que han acudido miles de veces a reportarlo al ayuntamiento de esta demarcación no les hacen caso.

"Desde que paso una semana de que vimos el hueco fuimos al ayuntamiento, yo personalmente acudí a atención ciudadana y me pidieron recolectar 50 firmas para que me den una respuesta, lleve las firmas de los vecinos y me salen con que tienen que ir ellos presencialmente", comentó indignada la señora Candy Uicab Baa.

Asimismo, añadió que los vecinos afectados no pueden acudir todos al palacio como ellos piden pues muchas de las personas trabajan y no pueden estar ahí dando vueltas, sin embargo, comentan que es un peligro pues esta mañana un niño de 8 años estuvo a punto de caerse en el pozo, el cual, comentan debe tener una profundidad de cerca de 7 metros.

"Es un pozo en donde va el agua sucia cuando llueve, se destapo de hecho le pusieron una caja para avisarle a la gente que tenga cuidado pero hoy alguien molesto quemo la caja y se paso a caer un niño, está súper hondo tendrá como 7 metros yo creo y no es posible que el alcalde brille por su ausencia", aseguró.

Por si fuera, poco, los vecinos comentaron que no solo William Pérez se hace 'de la vista gorda' pues el hueco está cerca de la calle del ex alcalde Francisco Canul, mejor conocido como "Pancho Huech" a quien ya le comentaron que busque ayudarlo pero a este también no le importa la situación pese a que tiene niños pequeños.

"Esto se desfondó como todo Kanasín lo está haciendo y nadie hace nada", finalizó.

Los vecinos dijeron que de no darles una pronta solución organizarán una protesta en el palacio de gobierno o bien cerrarán la calle sin importar que por ahí pasen varias rutas de camiones.

Cindy Manzanilla