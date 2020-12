AMLO se afianza

Durante su segundo informe al frente del gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció que aún con la pandemia, delitos como el feminicidio, el homicidio doloso y la extorsión han ido en aumento.

En portada: AMLO se afianza ante el pueblo al reconocer que están pendientes la descentralización del gobierno federal y la verdad histórica del caso Ayotzinapa.

Además admitió en noticias de hoy que no ha podido concluir la descentralización del gobierno federal, como estaba previsto, hacerlo por zonas de la república mexicana, ni tampoco se ha conocido la verdad histórica en el caso de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.

Con un toque de silencio en honor de los más de 100 mil mexicanos que perdieron la batalla en la pandemia del coronavirus, inició la ceremonia del informe de labores al cumplirse el segundo año en que Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia de la república.

El ejecutivo federal arribó al patio central del palacio nacional puntual, a las 5 de la tarde de este 1 diciembre acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez, donde parte de su gabinete y algunos gobernadores invitados ya lo esperaban en un muy distinto escenario que el vivido hace dos años, durante su toma de protesta; ahora con motivo de la pandemia del Covid-19 no hubo asistencia del público.

“Hoy cuando cumplimos dos años de gobierno, puedo sostener con hechos y en honor a la verdad que hemos avanzado en nuestro objetivo de transformación de México”, dijo López Obrador.

Al tiempo de recordar que prometió no mentir, no robar y no traicionar para comenzar la obra de transformación y el cumplimiento de 97 de los 100 compromisos ofrecidos a su llegada al gobierno.

A causa de la pandemia del Covid-19, el segundo informe anual fue en un escenario muy diferente

El titular del Ejecutivo destacó que la austeridad y la cancelación de fideicomisos que se manejaban de manera deshonesta han permitido liberar más presupuesto el cual ha impactado directamente a la población menos favorecida.

Gobierno sin frivolidad

“Al combatir la corrupción y gobernar sin lujos y sin frivolidad, hemos cumplido con el compromiso de gobernar sin aumentar los impuestos con una nueva política fincada en la moralidad”.

El presidente destacó que en dos años de su gobierno se canceló el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y se construye el Aeropuerto Internacional “General Felipe Ángeles”, así como el Tren Maya.

El tabasqueño López Obrador dijo que se han registrado ahorros por un billón 300 mil millones de pesos gracias a la política de ahorros y de austeridad republicana del gobierno federal.

Antes de su mensaje, el presidente López Obrador recordó a las víctimas de la pandemia

De los 100 compromisos presentados al inicio de su gobierno, solo quedan pendientes tres de ellos: descentralizar el Gobierno Federal, impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovables mediante la rehabilitación de las hidroeléctricas y conocer la verdad de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.

No es socio de la delincuencia

"En mi gobierno, la autoridad no se asocia con la delincuencia, no hay impunidad para nadie, y aunque todavía falta mucho para pacificar al país, sostenemos con hechos que se revirtió la tendencia a la alza en la mayoría de los delitos que se cometían", destacó López Obrador en materia de seguridad.

Dijo que con los ajustes en el marco legal del país, actos como la corrupción, el robo de combustibles y el fraude electoral, ya son delitos graves.

“Según el INEGI en el 2019 hubo menos homicidios que en 2018 y los delitos del fuero federal se han reducido el 30%, y en general ocho delitos han presentado disminución considerable como el robo a casa habitación, a transeúnte, transporte público, robo de vehículo, robo a transportistas, a negocios, y el secuestro”, dijo.

El presidente AMLO presumió las cifras de seguridad

Las únicas excepciones han sido el homicidio doloso, el feminicidios y la extorsión que han aumentado en 3.8%, 8.9% y 21%, respectivamente, tal como ha informado La Verdad Noticias.

Pandemia

"En vez de quedarnos con los brazos cruzados decidimos enfrentar la crisis sanitaria y económica, con estrategias no convencionales que nos han permitido ir saliendo poco a poco de la adversidad", dijo el presidente al hacer referencia de la pandemia del coronavirus.

También habló de la construcción de 130 hospitales y la reconversión de 971 hospitales, la compra de medicamentos y material para la protección de personal médico y para los ciudadanos que se han contagiado con el virus del SARs Covid-19, así como la contratación de 31 mil trabajadores de la salud para atender la pandemia.

Ya es realidad la pensión universal para los adultos mayores, el apoyo a niñas y niños con discapacidad, dijo el presidente AMLO

“Hacer frente a la crisis económica ha sido menos doloroso que enfrentar los contagios de Covid-19", expresó.

No nos hemos visto rebasados por la pandemia. Hemos procurado que a ningún enfermo le falte atención médica y hemos salvado miles de vidas”, afirmó.

Asimismo dijo que han establecido relaciones con farmacéuticas internacionales para tener la vacuna contra el covid-19.

Milagro social

En su segundo informe de 45 minutos, abordó también las remesas que son enviadas por connacionales desde Estados Unidos de Norteamérica.

Debido a la emergencia sanitaria, los invitados al informe fueron muy pocos

Dijo que ha habido un aumento del 10 por ciento en las remesas este año, esos envió de dinero llegará a 40 mil millones de dólares y que impactan en México a 10 millones de familias; cada una de ellas se beneficia con 350 dólares mensuales en promedio.

"Esta muestra de patriotismo puede calificarse como un milagro social, que refuerza nuestra creencia en la fraternidad del pueblo de México”, dijo sobre las remesas.

No todo es perfecto

“No todo es perfecto, ni aspiramos al pensamiento único ni al consenso, estamos conscientes de que existe oposición a nuestro gobierno y eso es legítimo en una auténtica democracia”, dijo. Máxime cuando se lleva a cabo una transformación a fondo, dijo.

Sin embargo, dijo que la mayoría de los mexicanos respalda su gobierno. “El 71 por ciento de los mexicanos desea que sigamos gobernando y con eso tenemos, eso es lo fundamental el apoyo de la mayoría del pueblo”, resaltó AMLO en su segundo informe.

