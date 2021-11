AMLO recomienda a familia de José Eduardo acudir a otras instancias

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador hizo una recomendación a la familia de José Eduardo, luego de que la señora María Ravelo, madre del joven dijo estar inconforme con el dictámen de la Fiscalía General del Estado.

Como informamos en La Verdad Noticias, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que la causa de la muerte del joven veracruzano fue por neumonía y que no sufrió tortura, ni violación.

Tras revelarse el dictámen, la mamá de Ravelo Echavarría manifestó que no estaba de acuerdo con el dictámen de la autoridad federal, lo cual lo hizo público a través de un extrañamiento emitido por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como en una reciente entrevista donde dejó claro que no se retiraría de la Ciudad de México hasta no hablar con AMLO.

AMLO recomienda a familia acudir a otras instancias

El Presidente de la república refrendó su apoyo a las familias que busquen el apoyo del Gobierno Federal.

Ante el extrañamiento y las recientes declaraciones de la mamá de Ravelo Echavarría, el Presidente de la República recomendó a la familia acudir a otras instancias.

El mandatario dijo que ‘ya se presentó un informe en el caso del joven’, el cual presuntamente había sido asesinado por policías de Mérida.

‘La FGR presentó un informe, hizo una investigación, ya se hizo público el resultado y si no están de acuerdo con esa versión, deben acudir a otras instancias y esclarecer los hechos’.

Fueron las palabras que el Presidente de la República dirigió a la familia del ‘Güero’.

De igual forma manifestó que las familias que pidan el apoyo del Gobierno de México lo tendrán.

Cabe recordar que la mamá de José Eduardo se dijo defraudada de la resolución de la FGR y dijo que sus asesores legales no descansarán para revocar el dictámen y así evitar que le den carpetazo al asunto y que considera que la única verdad es la versión de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como dijo que aún quiere una entrevista con AMLO.

