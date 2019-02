ALERTA: Reportan varios casos de acoso sexual callejero por Macroplaza en Mérida

Durante días seguidos se han reportado alarmantes casos de acoso callejero hacía las mujeres en la zona de Macroplaza al oriente de Mérida. Dos mujeres contaron en sus redes sociales los terribles momentos por los que pasaron…

La primera de ellas fue abordada por un hombre sospechoso en el estacionamiento de la plaza de Mérida, al sentirse incomoda acelero y el paso y el sujeto alcanzó su mochila, pero la soltó en cuanto vio que otro hombre esperaba a la mujer.

Publicación textual:

“ [email protected] hay un sujeto merodeando en el estacionamiento de la MACROPLAZA Caracteristicas: Moreno, Alto, muy delgado, usa lentes, lleva puesto un traje sastre y carga una bolsa de Liverpool. Saliendo sola de la plaza yo llevaba un regalo en la mano y se acercó y me dijo “cómo sabias que era mi cumpleaños” a lo que lo ignoré y seguí caminando, luego me volvió a decir “mira yo estoy regalando cosas por si quieres agregarle algo más a tu regalo” a lo que le dije - No gracias! discúlpame mi esposo me espera en el auto En eso logro tocar mi brazo por un momento y me dijo nuevamente “Te ayudó a llevar tus cosas” En eso vio a mi marido en el auto y se alejó. Dimos una vuelta para ver qué hacía. Y nos fijamos que solo se le acerca a las mujeres, estén solas o no. Ya notifique a las autoridades, pero mucho cuidado por favor! No acepten nada de nadie que no se vea fiable, ni aunque sea gratis! Buenas noches amigos.”

La segunda es una mujer joven que fue víctima de un hombre que comenzó a gritarle obscenidades y caminar atrás de ella en una calle un tanto obscura cercana a la Macroplaza, por fortuna una pareja vio a la joven correr y al hombre persiguiéndola y la “rescataron”.

Publicación textual:

“amixes, tengan mucho cuidado, esto pasó por la macroplaza.

Siempre me quito acompañada del trabajo pero hoy descansó mi compañero, las calles son un tanto solitarias y oscuras por ahí

y pues bueno, al pasar la primera esquina un vato se asomó, noté que iba a seguir de largo pero no lo hizo, se detuvo unos momentos y luego se dirigió hacia donde yo, no le tomé tanta importancia hasta que comenzó a decirme cientos de obscenidades y a seguirme, comencé a caminar más rápido, pensé en correr pero el igual, me alcanzó, estaba justo detras de mí y logró tomar mi mochila

no sé como pero me solté y logré golpearlo en la cara, eso me dio un poco de tiempo para alejarme

estaba rogando por que alguien se asomara y nada, trate de seguir corriendo pero la piernita empezaba a dolerme y aún me faltaba para llegar a la avenida, sentía que iba a alcanzarme de nuevo

un coche que se encontraba estacionado unas casas más adelante del lado contrario a mí prendió sus luces, llegó a donde yo y se detuvo, en mi mente dije "ya fue" pero una chica bajó, corrió hacia mí y me abrazó, comenzó a decir cosas como "ya te habías tardado" "¿dónde estabas?" "Mamá ya nos espera" y me sentí tranquila, su novio bajo también, el tipo corrió y dobló en la esquina que seguía, la chica me dijo que desde lejos le pareció rara la situación y terminó de confirmar cuando escucho todo lo que este hombre decía y lo vio correr detrás mío, por eso no espero más para ir y ayudarme

en serio le agradezco mucho, tuve demasiada suerte y no quiero ni imaginarme el que hubiese pasado sí no se encontraban ahí.

En serio cuidence mucho, avisen cuando salgan, pueden pasar cientos de cosas en menos de 10 minutos y no es exageración”.