ALERTA: Intentan secuestrar a una mujer en la zona de Macroplaza en Mérida

Por medio de sus redes sociales, la mujer en cuestión contó todo lo que paso y el miedo que la invadió cuando presuntamente dos hombres estuvieron a punto de privarla de su libertad o de hacerla víctima de algún otro delito, la madre de familia vivió el terrible momento cuando dejaba a su hijo a la escuela en la zona de Macroplaza en el noroeste de la ciudad de Mérida.

Escribió que para ella fue dificil decidirse a escribir lo que vivió, pero quiere alertar a todas las mujeres y niños del rumbo de Mérida, la experiencia le cambió la vida, ahora vive asustada y preocupada por su seguridad.

La mujer escribió que los hechos ocurrieron a las seis de la mañana, cerca de la iglesia del Buen Pastor, por Macroplaza en Mérida, acababa de dejar a su hijo en la escuela, se encontraba sola yendo a su casa por su segundo hijo que debería llevar al después al kínder, fue cuando caminaba rumbo a su casa cuando comenzó la pesadilla.

La zona de Macropalza en Mérida, es un foco rojo para las mujeres

Un automóvil la empezó a seguir, tras varios minutos un hombre la tomó por la fuerza fingiendo conocerla, ella se asustó comenzó a gritar y corrió tan rápido como pudo por las solitarias calles, hasta llegar a su casa y ponerse a salvo. La mujer le contó a su madre y fue ella quien difundió lo que paso entre grupos de whats app, para poner advertirle a todos que se cuiden.

PUBLICACIÓN TEXTUAL DE LA VICITÍMA:

Hola, quiero compartirles algo no muy grato que me sucedió hoy, la verdad que hasta para compartir esto me tuve que armar de valor ya que no quiero ni hablar del tema, pero es necesario hacerlo para que todas las personas puedan estar alertas y cuidarse,jamas imagine que me pasaría, siempre veo las noticias y me mantengo alerta, hasta que hoy viví esta horrible experiencia,si hasta ahora me he animado a compartirlo es porque todo el día estuve viviendo y confrontando el sentimiento que sentí, como hasta ahora lo estoy sintiendo de solo contarlo y solo se me salen las lagrimas de los ojos...

Al rededor de las 6:40am fui victima de un intento de secuestro o vaya a saber victima de que iba a ser, para bendición mía iba sola,(acostumbro a estar siempre con mi hijo el mas chico) estaba saliendo de dejar a mi niño de la primara y estaba yendo con camino a mi casa para ir por el mas pequeño para llevarlo al kínder ya que hoy decidió quedarse en casa en lo que llevaba a su hermano...

En el camino a la altura de la iglesia del Buen Pastor suelo tomar un "atajo" que es una ruta mas corta a casa, iba caminando sola con una vestimenta de lo mas austera posible como siempre leggins, blusa ancha,tenis, mientras caminaba me di cuenta que un auto me seguía bastante lento por atrás, era blanco solo eso me fije,no soy una persona que ande volteando a ver a cada rato los autos o a la gente que me habla en la calle siempre he estado muy alerta, este auto no dejaba de seguirme y yo caminaba normal pensando que a lo mejor estaba buscando una dirección equis por el rumbo, como sea seguí mi camino a lo lejos me percate que había un señor como que hablando al aire preguntando por donde quedaba la plaza altabrisa, el señor era alto, bien vestido, no tenia facha de que fuese de yucatan, no recuerdo sus rasgos, pero era de tono de piel clara, me di cuenta que esas preguntas eran para mi ya que yo estaba tomando el mismo camino por donde el estaba parado "esperando a alguien"...

Cuando casi estaba pasando cerca de el, paso por la calle una camioneta donde iba una señora y al señor se le hizo fácil jalarme y decirme "ven aquí mi amor" como fingiendo que yo era algo de el y me agarro el brazo de la manera las sutil posible y casi la cintura yo enseguida me hice para atrás y por un instante me paralice, el auto que paso siguió su camino como si nada y yo reaccione y empece a correr, correr como jamas nunca he corrido en mi vida, cruce la avenida y los autos empezaron a pasar en ese momento, mire atrás y vi que el señor se subió al auto blanco que iba lento atrás de mi y apenas pasaron los autos empezó a seguirme, yo seguía corriendo, lamentablemente la ruta que tomo para ir a casa es bastante solitaria, solo en la avenida pasan los autos, cuando pude tome una calle cercana a una escuela donde habían autos y seguí corriendo, a lo lejos pude ver ese auto de nuevo, ya estaba cerca de casa, la verdad jamas paso por mi mente pedir ayuda (quería llegar a casa pues mi niño me esperaba,solo pensaba en el) solo quería correr y salirme lo mas lejos posible de esa situación, como sea logre despistarlos una esquina antes de mi casa y llegue a la puerta de mi entrada y vi que el auto paso por la avenida como que yéndose a la avenida yucatan, entre corriendo a casa y me encerré, ni siquiera pude llorarlo...

Seguido a esto le mande mensaje a mi mamá y ella lo compartió en el grupo de vecinos por la colonia... el auto parecía un nissan versa

Si comparto esto es porque por el rumbo hay al menos 4 escuelas entre ellas kinder, primarias y secundaria, porque

así como yo hay varias madres o padres que llevan a sus niños caminando...

Lo que mas me asusto es la manera en que estos sujetos se comportaron, de lo mas sutil que se puedan imaginar, tan tranquilos y confiados para no levantar sospecha alguna de lo que esta sucediendo, la verdad me siento mal, siento que violaron mi paz, mi paz mental, mi tranquilidad, no puedo ni siquiera imaginarme que hubiera pasado si en ese instante yo estaba con mi hijo mas chico, gracias a Dios, al universo a todo que estaba sola y pude ver por mi y reaccionar

pido por favor estén alertas y les hagan llegar esta información a sus seres queridos, esto sucedió por el rumbo de Macroplaza, por la parroquia del buen pastor, en Mérida Yucatan.

Por favor, cuídense mucho, aunque no sean de por el rumbo, estén alertas, sobre todo las mujeres y niños que somos el blanco perfecto y mas fácil para estas personas...

ACOSO SEXUAL CALLEJERO EN MACROPLAZA

No es la primera vez que reportan preocupamentes casos de violencia contra la muejer en está zona de Mérida, hace unas semanas reportaron que el acoso sexual callejero es el pan de cada día en está zona de Mérida.

Incluso una mujer señaló que intetaban hacerle algo, pero una pareja de novios la salvó de ser alcanzada por un hombre.

Denuncia de acoso sexual en Mérida