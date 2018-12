¡ALERTA! Casos de tortura en Yucatán

En Yucatán, aunque no es muy visible, los casos por tortura se dan; algunos quedan impunes y otros siguen esperando una resolución. El más escuchado hasta ahora es el de José Adrián, quien, en 2016, con tan solo 14 años, fue golpeado y arrestado por la policía de X-Can, comisaría de Chemax.

Martha Capetillo, integrante del colectivo Indignación, comentó que el Gobierno, ahora que está iniciando, tiene la oportunidad de hacer justicia, reparar el daño y realizar garantías de no repetición. Es por ello que “estamos expresando nuestra preocupación por la persistencia de tortura en el Estado y la oportunidad de erradicarlo”.

Casos de tortura en Yucatán

SIN ESTADÍSTICAS

Mencionó que, aunque no hay registro de cuántos casos se han dado, en la administración pasada, mucha gente conoció casos de tortura y también en muertes en cárceles.

“Por ejemplo, en Temax hubo una persona que falleció en la cárcel y alcanzó a decir a sus familiares que con lo que le hicieron los policías no iba a sobrevivir; recordamos igual los casos de Tekax que, incluso, uno de ellos se logró grabar y se dio a conocer; los policías los sometieron y les dieron de golpes. Sin embargo, éstos siguen impunes”.

Indicó que hay situaciones que ni ellos conocen, pero salen en la prensa, y otros que están a cargo de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), organismo que, según la entrevistada, no ha dado un seguimiento adecuado a los casos de tortura.

Algo Normal

Capetillo comentó que los abusos policíacos en Yucatán persisten, ya que se vienen presentando desde hace mucho tiempo y dijo que hace falta mucha capacitación en cuestión a derechos humanos, debido a que la población es vulnerable a malos tratos.

“Siguen justificando la tortura como herramienta para castigar u obtener confesiones y esto es inaceptable.

Tenemos que considerarlo así, en cualquier caso; recordarán el caso de Chablekal, la gente que fue detenida y sometida a tratos crueles. Hay que recalcar que cualquier persona que reclama sus derechos puede estar en riesgo”, señaló.

Por su parte, Jorge Fernández Mendiburu, abogado de dicha institución, comentó que hay un problema estructural en las autoridades para resolver este conflicto; además de que el proceso es lento y poco asequible.

“Si no estás en Mérida o Valladolid, digamos que son las ciudades más grandes, la gente que vive en las comunidades no tienen a la mano a los órganos de justicia ni a la Fiscalía; muchas veces, éstas no cuentan con las condiciones para atender la gente, pues no tienen interpretador, hay racismo, discriminación.

Me parece que esto debe revertirse porque muchas veces los casos de tortura, abuso y violencia se dan en un contexto comunitario, en donde las personas no tienen acceso a condiciones de justicia”, agregó a través de una entrevista.

