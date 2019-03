ALERTA: Albergues para mujeres en Yucatán podrían cerrar

Ante la situación de violencia que sufren las mujeres en Yucatán, las más de 20 féminas y niños que se encuentran refugiados en alguno de los tres hogares temporales podría dejar se contar con el respaldo las fundaciones, esto de acuerdo al anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de retirar los recursos aprobados para los refugios para mujeres violentadas.

Bertha Elena Munguía, presidenta del Centro de Apoyo Solidario Documentario y Estudio A.C., enfatizó que retirar el apoyo financiero destinado para los refugios y brindarlo de forma personal a la víctima podría generar consecuencias que, incluso, contribuyan a producir más violencia en las mujeres por parte de sus parejas sentimentales.

“Quitarle el dinero a los refugios y dárselo directamente a las mujeres, es para que al llegar a la casa esté el marido violento y le diga: ‘Eso que te dieron me las, o te vuelvo a madrear’. Bueno, pon que ese no es el caso, tienen el recurso y qué hacen con ello si no tienen ni la remota idea de qué hacer para salir de esa situación”, dijo la presidenta.