El ADN del sector automotriz europeo incluye piezas yucatecas| Ccy

El país tiene una economía sólida porque mantiene relaciones comerciales con muchas naciones desde hace varias décadas. Hoy en el entorno del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (Tlcan) hay amenazas por parte de Donald Trump, pero tarde o temprano dejará la presidencia y las cosas volverán a su lugar. En realidad no hay de qué preocuparse, declara el empresario del sector automotriz y de exportación Jorge Habib Abimerhi.

Entrevistado en su despacho, señala que México debe mostrar una postura firme, de convicción y exigir, al igual que lo hace Estados Unidos, que un porcentaje de las piezas del sector automotriz sean de producción nacional, es decir, pelear al tú por tú y no mostrar una imagen débil.

¿CUÁL ES SU OPINIÓN EN TORNO A LOS ARANCELES QUE PRETENDE IMPONER EL PRESIDENTE DE DONALD TRUMP AL ACERO Y ALUMINIO?

México no produce aluminio para exportación y si lo hace es en mínima cantidad, por lo tanto es una medida que no aplica, que no tendrá gran impacto para el sector productivo del país. El acero y el aluminio que se utiliza en la industria automotriz se importa de China, Austria, Alemania y Suecia, ellos son los grandes productores. El pelito del señor Trump está más enfocado hacia China que contra México y Canadá.

¿LA MEDIDA ES UNA AMENAZA SOLAMENTE?

Sí, por supuesto. Lo que el señor Trump debe hacer es buscar la manera de que su industria sea eficiente, lejos de andar intentando poner aranceles a esos productos. Estados Unidos importa gran cantidad de acero y aluminio, sobre todo si hablamos de acero al país chino, que lo tiene subsidiado para atraer dólares.

¿EL ALUMINIO QUE UTILIZA PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS PIEZAS QUE SE FABRICAN EN AIR TEMP ES IMPORTADO?

No, es nacional, lo compramos aquí, lo transformamos y lo vendemos en piezas al sector automotriz de varios países, por lo que la relación comercial con el exterior no se vería afectada. Tenemos que recordar que Estados Unidos es el socio comercial más grande, pero no el único. Hay economías de países europeos que son poderosos y grandes compradores de los productos mexicanos en muchos rubros, como es el sector agropecuario de Yucatán, que tiene una sólida presencia en el continente europeo y asiático.

¿SI NO HUBIERA UN ARREGLO FAVORABLE EN EL TLCAN, MÉXICO SALDRÍA PERJUDICADO?

Al igual que los otros países participantes, pero eso no va a pasar. Las relaciones comerciales de los tres países tienen muchos años y la presencia del señor Trump es eventual. Claro, toma decisiones que podrían ser una piedra en el zapato, pero tarde o temprano dejará la presidencia y las cosas volverán a la normalidad. Ahorita hablamos de cuatro años y quizá ocho, si llegara a reelegirse, pero eso lo dudo, al igual que muchos millones de personas en el mundo.

¿CUÁLES SON LOS PAÍSES CUYA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ TIENE PIEZAS HECHAS EN YUCATÁN, DIGAMOS QUE FORMAN PARTE DE SU ADN?

Tenemos presencia en Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Alemania, España, República Checa, Irán y Turquía. Suena interesante, pero ¿sabe qué es lo más importante?, la generación de empleos, eso es lo que deben entender los negociadores del Tlcan. El presidente Trump dice que las fábricas de autos cierran y se vienen a México y eso representa pérdidas de empleos para su nación, eso es lo que le preocupa, pero no dice nada cuando si te encuentras en Estados Unidos y entras a una de las grandes cadenas como Wallmart y compras un producto, cualquiera, y ves que la etiqueta dice Made in USA, pero lo abres y te fijas que todos los componentes son chinos ahí no dice nada, entonces debería ser coherente con lo que piensa y dice.

¿QUÉ LE FALTA A LOS NEGOCIADORES MEXICANOS DEL TLCAN?

El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo sabe perfectamente, y si no que alguien se lo diga, que la Organización Mundial de Comercio (OMC) y los Tratados de Libre Comercio tienen como base la generación de empleos. Debe saber muy bien que los mexicanos no somos tontos, que los países que él aplaude no son mejores que nosotros. No es posible ponerse a competir con otros países que tienen precios subsidiados. En esto no hay secretos, lo que se requiere es una política de apoyo y promoción para la generación de empleos. A nivel nacional cada año se suman un millón 200 mil jóvenes a la planta productiva por eso México debe jugar al tú por tú, también debe plantear en las negociaciones que las piezas de autos tengan un porcentaje de producción local, es decir, nacional, producidas en el país, pero aún hace falta regulación, legislación y sobre todo, mucha vigilancia.

¿LA POSTURA DE MÉXICO LE PARECE TIBIA?

Lo que se debe hacer es adoptar una postura firme, con decisión y convicción. Eso de que no plantearon las reglas porque no fue el representante de Estados Unidos suena a burla y, repito, los mexicanos no somos tontos. Las políticas de levantar el muro y cazar a los paisanos que trabajan en el campo, cuando son tareas que los norteamericanos –y los negros- no quieren ni pueden hacer, es absurda, como muchas de las decisiones que ha tomado el señor Trump y que han llevado a sus colaboradores a renunciar.