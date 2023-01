ADN confirma parentesco entre Antonio y bebé que sustrajo Prodennay

Gracias a la prueba de ADN que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán al señor Antonio Cetz Dzib, se pudo confirmar el parentesco que tiene con su hija recién nacida, a la que sustrajo la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay) del Hospital “Dr. Agustín O’Horán” en Mérida.

Luego de más de un mes de estar separados por negligencia de la dependencia estatal, el padre de familia recuperó las esperanzas de tener nuevamente a su niña en brazos, pues a partir de este miércoles podrá visitarla en las instalaciones del Centro De Atención Integral Al Menor En Desamparo (Caimede).

“Es algo satisfactorio, yo me siento bien, re bien, porque primeramente dios en unos días más ya la tendremos en casita”, expresó el padre de familia, que dejó de ver a su hija desde diciembre.

Aunque consideró como una buena noticia que el resultado de la prueba de ADN confirme su parentesco con la menor, a la que registrará bajo el nombre de Paula Milagros, lamentó que la Prodennay no lo haya solicitado durante el tiempo en el que la niña estuvo hospitalizada.

La menor nació el 20 de junio cuando solamente tenía seis meses de gestación. Su nacimiento prematuro se debió a complicaciones en la salud de su madre, quien perdió la vida una semana después de dar a luz.

No pudo comprobar el parentesco

Como Antonio y su difunta esposa no estaban casados, el hospital no pudo otorgarle el Certificado de Nacido Vivo y el Registro Civil no le permitió tramitar el acta de nacimiento.

Entre los meses de junio y diciembre, Antonio acudió en distintas ocasiones a las oficinas de la Prodennay, ubicadas al oriente de Mérida, donde solamente le dieron largas y le dijeron que el trámite sería complicado y que podría prolongarse por más de un año, en lugar de solicitar la prueba de ADN a la FGE.

No obstante, el hospital reconoció a Antonio como el padre de la menor y permitió que éste la visitara durante seis meses mientras ella se encontraba en una incubadora. Pero al ser dada de alta, personal de la Prodennay se quedó con ella y la envió al Caimede desde el 10 de diciembre.

“Todos los días que la entré a ver (al O’Horán) le decía que a pesar de que estaba tan pequeñita, ella era un milagro y así la iba a llamar, que yo soy su papá, papá Antonio y que la iba a cuidar hasta que estuviera conmigo en casa”, expresó.

Gracias al parentesco confirmado, la Prodennay no tuvo más opción que otorgarle el pase de visita a Antonio, que le había sido negado desde hace más de un mes.

La abogada del padre de familia, Dariana Quintal Narváez, comentó que con todos los documentos necesarios reunidos, no debe pasar más de una semana para que el Registro Civil emita el acta de nacimiento con los apellidos de Antonio y su esposa, permitiendo que por fin la niña se vaya a casa con su papá.

