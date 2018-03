AB&C Leasing de México a la comunidad de Mérida

La empresa AB&C Leasing emitió un comunicado explicativo acerca del tema de las luminarias.

El 12 de julio de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la resolución del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil, con lo cual se le dio la razón en forma definitiva e inapelable a AB&C Leasing de México en el litigio que sostenía desde 2013 en contra del Ayuntamiento del municipio de Mérida, Yucatán, por la decisión unilateral del ex edil Renán Barrera Concha de dar por terminado de manera anticipada e ilegal el contrato de arrendamiento de luminarias con opción a compra.La Corte resolvió que AB&C Leasing cumplió y que el Ayuntamiento debe pagar. La Corte -al igual que todas las instancias judiciales que revisaron este caso-, no fallaron en contra de la comuna sino a favor del estado de derecho. El daño a la comuna lo ocasionó la decisión ilegal y caprichosa de Renán Barrera Concha, quien en todo este tiempo sólo ha buscado su beneficio político personal, y quien en sus propias palabras dijo “a mí me interesan los votos, no los pesos”. AB&C Leasing quiso, desde un primer momento, ayudar a resolver -junto con el Ayuntamiento- la problemática del alumbrado público que afloró con el cambio de luminarias, pero el Ayuntamiento no sólo se negó, sino que optó por agrandar el problema dejando de dar mantenimiento al alumbrado. AB&C Leasing, el poder Judicial y diversos testimonios demostraron que las luminarias cumplían con lo que estipuló la licitación, con el objetivo de ahorro de electricidad y con la garantía de reposición sin costo. AB&C Leasing es una empresa que siempre se conduce con apego a la ética y la transparencia. Lo único que buscó en todo este proceso fue defender su propio interés y reputación, por lo que se deslinda invariablemente del uso político que diferentes actores le han querido dar al caso. El beneficiario del pago de las rentas adeudadas y de los intereses moratorios es, ha sido y será Banco Santander. AB&C Leasing lamenta que un proyecto autofinanciable para modernizar las luminarias de Mérida, ahorrar electricidad y gastos de remplazo, represente ahora -por un capricho político- un alto costo para los meridanos. AB&C Leasing recuerda que hizo un llamado oportuno a no cancelar el contrato, ni cambiar las luminarias sin siquiera mediar licitación, sino aguardar la decisión de los tribunales, y mejor enfocar los esfuerzos en atender la problemática del alumbrado público de Mérida, como finalmente tuvo que hacer el Ayuntamiento con todo y haber instalado nuevas lámparas de vapor de sodio. El contrato de arrendamiento con opción a compra de luminarias, con garantía de recambio sin costo por cinco años, fue por un importe total de 468.8 millones de pesos, IVA incluido, el cual a estas alturas ya se habría terminado de pagar, pudiendo disponer la comuna de Mérida de las luminarias por otros 15 o más años de vida útil ya sin costo. A julio de 2017 el adeudo ascendía a $440 millones de pesos. A lo anterior se le debe sumar el costo de las lámparas de reemplazo (180 millones de pesos), el exceso en el consumo de electricidad de dichas lámparas de vapor de sodio (70 millones al año), y el costo de reemplazo, pues su vida útil es de cinco años, frente a los 20 años de las lámparas de inducción magnética. Al cálculo anterior se debe adicionar la costosa campaña de propaganda con la que el anterior Ayuntamiento manipuló el tema, pagada con recursos públicos. Al no ejercer el Ayuntamiento la opción de compra que tenía, AB&C Leasing iniciará el proceso legal para la devolución en buen estado de las luminarias de inducción magnética, así como los demás recursos legales que en derecho le corresponden.