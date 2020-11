A tres semanas de comprar su auto nuevo se lo roban en Mérida

Entre las noticias de hoy que sorprenden a la sociedad de Mérida, se alertan los robos que se han vuelto imparables.

Sin embargo en esta ocasión no se trata de robos en casa habitación o negocios, ni asaltos, sino de vehículos.

Fue Tony Tolosa, quien denunció el robo de su vehículo, el cual ocurrió en la puerta de su casa.

Los hechos ocurrieron en un predio ubicado en la calle 36A entre 27 y 28 de la colonia Jesús Carranza.

De acuerdo con el afectado, dejó su vehículo Beat estacionado en la puerta de su casa, alrededor de la medianoche y cuando despertó el lunes 16 de noviembre para emprender sus actividades diarias, su vehículo ya no estaba.

Cabe mencionar que el quejoso dio parte a las autoridades, sin embargo sólo se tomó conocimiento de los hechos, ya que no se presentó una denuncia al respecto, debido a que no ha podido levantar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado porque la agencia de autos, no ha proporcionado un carta factura para que Tony pueda hacer valer su seguro de automóvil.

El automóvil fue robado en horas de la madrugada.

El hombre, por su parte, manifestó estar sumamente molesto, ya que asegura que no se ya no siente que la ciudad de Mérida sea segura.

Robos en Mérida

Como hemos anunciado en La Verdad Noticias, los robos en Mérida están a la orden del día y ya han sido varios vecinos que han reportado estos robos, entre ellos destacó la denuncia de una mujer de Pensiones que alertó la presencia de un sujeto que abrió la puerta de su automóvil para despojarla de diversas pertenencias.

