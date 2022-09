A través de la pintura pide cuidar fauna y flora de Yucatán

El maestro Raúl David Mex Tuyub, es un pintor artístico de Hunucmá que con sus murales ha dado vida por años a parques infantiles, plazas, puertos y espacios privados, a sus 54 años de edad se ha colocado como el primer pintor de Yucatán en dedicarse al retrato de la fauna y flora de la entidad.

Con más de 37 años de experiencia en la rama, el hunucmense nos compartió un poco de su vida y como la pintura llegó a su vida, a pesar de que sus intenciones eran estudiar arquitectura y ejercer esa profesión.

“Desde muy niño se me dio el dibujar, tenía ocho años cuando empecé a dibujar, sin embargo, solo lo tomé como un hobby y al pasar los años, ya en mi adolescencia cuando tenía como unos 15 años, alguien me sugirió que me profesionalicé”, compartió.