A punta de golpes quieren desalojar a ABUELITOS en Yucatán

Dos adultos mayores están siendo presionados por su hijo y nieto para que se salgan de su casa en Yucatán; los abuelitos fueron insultados y presuntamente golpeados por su vástago.

Don Darío Dzul vive junto con su esposa Adolfina Flores y sus dos hijas en una casita ubicada en la colonia Salvador Alvarado Sur, la cual le quiere ser arrebatada por su hijo Alfonso Dzul y su nieto que responde al nombre de Juan Enrique.

Los afectados dicen que son constantes las veces en que llegan al domicilio para sacarlos, Don Darío entre lágrimas y afligido dice que no aguanta más.

La pareja argumenta que ya tienen presentado demanda por agresiones contra su hijo y su nieto.

Los abuelitos narran como en días pasados se presentó su vástago al domicilio a punta de golpes e insultos y comenzó a discutir con su hijo; que su nieto le decía a su hijo que ‘no tiene pantalones’ que ‘no tiene huevos’.

Doña Adolfina comenta que su nieto la estaba empujando y como la discusión se puso muy acalorada, la esposa se tiró sobre la hamaca donde se encontraba la abuelita sentada.

El problema viene desde hace 10 años, los viejitos narraron, que a base de mentiras se llevaron los documentos que demuestran que la casa esta a su nombre.

Don Darío comenta que no sabe leer, ni escribir y que cuando terminaron de pagar por la propiedad, su hijo le dijo que tenían que firmar.

Los documentos que demuestran que la propiedad es de los viejitos les fueron quitados por su nuera, quien un día llegó a la casa y le pidió los documentos de la casa prestados, presuntamente para ver si tiene algún terreno.

‘Porque mi papel lo que me dio el Corett, está mi foto también, donde esta el croquis, el terreno, lo llevó todo, hasta la fecha no lo devolvió, me fastidié a pedirlo y no lo devolvió' comenta Don Dario.

La pareja comentan que este problema ya les ha causado problemas de salud y sólo esperan conseguir la ayuda legal para que no sean sacados de su vivienda.

