"A mí me eligieron los Yucatecos, no el PAN", afirma Marín

"A mí me eligieron los yucatecos, no los panistas y menos su dirigente nacional Marko Cortés", declaró el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín ante los cuestionamientos de su voto a favor de la permanencia de la Guardia Nacional y el Ejercito en las calles.

En conferencia de prensa, Ramírez Marín fijó postura y afirmó que él no fue intimidado con expedientes, ni denuncias, ni le dieron dinero para votar a favor de la reforma.

"En 8 años que llevo fuera del gobierno es para que me hayan fincado algún delito y no hay ninguna denuncia, lo que es un indicativo que no hay nada porque este gobierno es particularmente duro en ese tema", dijo el senador.

Una de las propuestas fue que aceptaron que la mayoría, fue la creación de un fondo económico para que las Policías estatales y municipales tuvieran recursos para su fortalecimiento, estructural, operativo, y de proximidad con la sociedad de sus comunidades, donde Yucatán se verá favorecido.

Se estableció que cada seis meses, los mandos militares tendrán que rendir cuentas al Congreso de la Unión, mediante una comisión creada por la reciente reforma.

Subrayó que su voto del priista sumando a los de Morena y sus aliados, aceptaron sugerencias, cuando se realizaron las mesas de negociaciones, con el fin de tener mejores leyes para la sociedad mexicana.

"Créanme que es muy difícil negociar con la mayoría, no es fácil y por eso había que aprovechar para cambiar la estrategia de seguridad", detalló Ramírez.

El legislador priista asegura que era importante autorizar en estos momentos el incremento del periodo, “en primera por la situación que se vive en diferentes estados el país y los hechos suscitados recientemente en Guerrero, pero además se tornaba fundamental no esperar hasta el 2024 para analizar la situación, dado que se tratará de un año electoral”, añadió.

No ha caprichos de Marko Cortés

Asimismo, el priista arremetió contra el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés señalando que "es de pena ajena los discursos del PAN, hipócritas, cuando los apoyan en sus decisiones son buenos, y cuando la situación es en contra catalogan de traidores”, afirmó.

Aclaró que su decisión en torno de mantener a las fuerzas armadas hasta el 2028 en tareas de seguridad, es necesario, y no se sometió a caprichos o decisiones de alianza partidistas, y menos le importa los comentarios de Marko Cortés, líder nacional del PAN.

"Respeto lo que hicieron mis compañeros priístas que votaron en contra, ellos tienen su lógica en la Alianza (Va por México), yo lo hice por la seguridad de los yucatecos. Esa discusión era ahora, pues, en el 2024, todos vamos a andar en la dinámica de las elecciones", dijo el senador yucateco.