A consolidar el sistema estatal anticorrupción

El presidente de la Confederación Patronal de México (Coparmex) Mérida, José Antonio Loret de Mola Gómory, destacó entre sus prioridades consolidar el Sistema Estatal Anticorrupción para evitar que se repitan las historias de impunidad que vemos en otras entidades del país y destacó que la sociedad debe fortalecer las medidas de seguridad para evitar que se pierda la calidad de vida que actualmente se disfruta en Yucatán.

Durante su participación en la Mesa de Redacción del Diario La Verdad de Yucatán, manifestó el deseo de que haya un salario digno para la clase trabajadora y que los aspirantes a cargos públicos se manejen con transparencia, sin caer en el juego sucio que solo lleva al desgaste de las instituciones y los partidos políticos.

¿CÓMO VA EL AVANCE EN EL TEMA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN?

Coparmex nacional fue el primer organismo en abordar el tema del sistema estatal anticorrupción. No ha sido una tarea fácil, ya que a nivel nacional las cosas están marchando pero no al ritmo que nos gustaría. Sin embargo, en Coparmex Mérida hace un par de años que empezó la lucha y nos hemos abocado a dialogar con las autoridades para encontrar puntos de acuerdo y sacar adelante este sistema porque es fundamental para que en este país empiece a prevalecer el estado de derecho, y vayamos minimizando la corrupción, esto traerá como consecuencia, aunque no podemos evitar que alguien tome algo que no le corresponde, seguramente tendremos la consecuencia de un castigo incluso corporal, a quien tome el dinero que no le corresponde porque es dinero de todos los ciudadanos y en ese sentido más nos vale que todos apoyemos.

¿ESTAMOS EN UN MOMENTO OPORTUNO PORQUE ESTAMOS VIVIENDO EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL? ¿QUÉ LE PEDIRÁN A LOS CANDIDATOS?

Se trata de una odisea, ya que en Coparmex se han desarrollado desde hace muchos años varios factores. Para este proceso tenemos un plan completo de observación electoral, de promoción al voto y esto lo haremos de la mano con la participación de los jóvenes. Esos jóvenes que están esperando a poder alzar la voz y Coparmex ha creado un paraguas a través de 16 capítulos universitarios. Esta comisión de jóvenes, de universitarios, están en función de hacer acuerdos y desde ahí se empieza a desprender la información a través de pláticas, de diálogo y eventos en donde los jóvenes entienden la filosofía del sindicato patronal. Hoy, para este proceso electoral que será un proceso histórico y tendrá consecuencias para todos los yucatecos, hemos encontrado un gran eco en los jóvenes para que sean nuestro músculo y nos ayuden a participar en el sistema de observación electoral.

¿QUÉ PUEDEN ENCONTRAR LOS EMPRENDEDORES EN LA SECCIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE LA COPARMEX?

En primer lugar es algo que necesitamos, una filosofía de vida. Nosotros basamos nuestra visión en un sistema humanista, en donde la persona es el fin de la actividad económica. Es decir, que de nada nos sirve que tengamos –como patrones- condiciones económicas favorables si nuestros colaboradores, si la gente que nos rodea y el entorno, la sociedad, no reciben beneficios. Sabemos que hay empresarios importantes en Yucatán y qué hay una deuda pendiente con los salarios, pero el sector empresarial siempre ha visto al ser humano como el eje rector de la actividad económica y es ahí en donde los jóvenes pueden tener y ser el primer acercamiento con la Coparmex, pero evidentemente tenemos representatividad y lo que buscamos es que las autoridades nos escuchen y tengamos injerencia en las políticas públicas; es ahí donde ellos pueden encontrar una gran oportunidad para establecer el diálogo y transformar a Yucatán en el siglo XXI.

¿EN ESE SENTIDO, UNA DE LAS CAMPAÑAS QUE HA ENARBOLADO COPARMEX HA SIDO LA DE UN SALARIO JUSTO, INCLUSO HAN PROMOVIDO LA PROPUESTA DE QUE HAYA UN SALARIO MÍNIMO QUE CUBRA REALMENTE LAS NECESIDADES BÁSICAS, LO CUAL LA COMISIÓN NACIONAL DE SALARIOS MÍNIMOS NO LLEVA A CABO?

En este tema debemos ser muy sensibles y responsables, nunca habrá un salario mínimo que alcance. En ese sentido tenemos que hacer propuestas adecuadas y proporcionales, concurrentes, que den oportunidades a la gente de tener una vida digna. Así como pedimos a la autoridad que sea flexible en algunos temas en donde están realizando las tareas adecuadas, en este sentido lo que tenemos que agradecer es a toda la gente que lugar de ir a delinquir se pone a trabajar. En ese sentido, cuando entramos en un círculo virtuoso y cuando la Reforma Educativa comience a tener frutos a través del tiempo y la gente esté comenzando a capacitarse, en esa medida esperemos que la economía se ponga el cien por ciento al servicio de las personas.

¿CUÁL SERÍA EL CONSEJO QUE LE PUEDE DAR A LOS JÓVENES?

Es muy complejo. No podemos asumir ese papel, pero sí puedo darles una experiencia de vida. Sueñen mucho, impónganse sueños y metas alcanzables, háganlas la realidad, vayan poniendo paso a paso esa ruta que tienen que seguir para que cuando lo hagan se vayan preparando en el camino, capacitándose para que de esta manera se vaya dando de manera natural. Somos muy afortunados de vivir en un estado como Yucatán, porque tenemos paz social y eso es una gran fortuna, pero debemos estar todos en la mina circunstancia.

¿CUÁL ES EL RETO PARA COPARMEX?

Tenemos muchísimos retos, pero los más importantes a corto plazo por el proceso electoral, es que pongamos como ciudadanía a los candidatos. Basta de campañas de desprestigio. Lo que vemos como reto es llegar con una agenda empresarial única, y proponer a los aspirantes una agenda política y trabajaremos muy fuerte para que esto suceda. El 1.º de julio que podamos participar en este proceso electoral hacer que la gente salga a elegir a sus representantes, que es lo mínimo que el sector empresarial espera de ellos y que es lo menos que puede esperar Yucatán para generar fuentes de trabajo, generar riqueza y que tengamos un mejor nivel de vida los yucatecos.