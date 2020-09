A Mauricio Vila no le importa atender el feminicidio en Yucatán: senadora

El anuncio del Gobernador Mauricio Vila, para posponer el cobro del reeemplacamiento vehicular hasta el 2022, fue un acto electorero.

Lo hizo, no por la ciudadanía, sino para que los legisladores de su partido, queden bien, como si se tratara de campaña, mientras el feminicidio sigue sin ser atendido, acusó la senadora Verónica Camino Farjat.

Mauricio Vila hace oidos sordos a los reclamos por mayor seguridad y justicias hacia las mujeres, acusan

Mientras hacia este anuncio electorero el gobernador Mauricio Vila, ignoraba los reclamos de justicia por los feminicidios en Yucatán, dijo.

Recordó que hace unos días los familiares de las mujeres víctimas de feminicidio se manifestaron pacíficamente pero la respuesta obtenida fue el silencio, que por la repetición, ya es indiferencia, recalcó.

Mauricio Vila insensible y antihumanista ante feminicidios

La postergación del reemplacamiento (benéfico para un sector), no borrará las acciones y omisiones de un gobierno insensible y antihumanista del que ahora es víctima Yucatán, consideró.

Verónica Camino, dijo que el gobernador Mauricio Vila le resta volumen a la exigencia de tantas familias y mujeres para que haya un pronunciamiento por los horrendos feminicidios en Yucatán.

Hasta ahora el gobierno de Mauricio Vila, no ha tenido una sola palabra de aliento hacia familiares de mujeres asesinadas

Y nos da un ejemplo de cómo la autoridad estatal resta atención a aquello que no quiere, no puede, no sabe o no le importa arreglar.

Hay que recordar que en dias recientes la Secretaria de Gobierno María Fritz había reconocido que en el gobierno de Mauricio Vila no han podido evitar la muerte y el sufrimiento de mujeres.