Inicia su segunda temporada, ahora con Carlos Arena en la conducción

Discovery Home & Healthestrena esta noche a las 23.15 horas la nueva temporada de su producción original, ‘A Fuego Rápido’, la divertida competencia que pone a prueba las habilidades culinarias de cocineros mexicanos amateur para preparar deliciosos platillos contra reloj. La segunda temporada cuenta con la conducción del comunicador mexicano, Carlos Arenas quien vía telefónica compartió con ‘La Verdad Yucatán’ que en cada episodio, tres parejas de concursantes deberán superar una serie de retos culinarios inesperados, en los que además de sazón, tendrán que demostrar su talento, creatividad y capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. Para determinar al ganador, Carlos Arenas estará acompañado por un chef de talla internacional en cada episodio: Paulina Abascal, Lula Martín del Campo, Edgar Núñez, Poncho Cadena, Azari Cuenca y Bruno Oteiza, respectivamente, quienes como jueces invitados, darán su veredicto al mismo tiempo en que comparten con los participantes sus mejores recomendaciones.Imagínate, es una rayita más al tigre, estoy super contento de que me pudieran dar esta oportunidad de estar en este gran proyecto, y más con un proyecto diferente que nunca lo había hecho con la cocina, programa de concursos en este gran canal, va a llegar a otro tipo de público, entonces para mí la verdad es una ventana más que tengo que aprovechar y la verdad es que la pase muy bien, trabajamos muy en orden, son muy disciplinados, muy puntuales y eso se agradece muchísimo de una producción, entonces ojalá vengan más episodios, más temporadas y si Dios quieres estar trabajando muchísimo con la familia de Discovery.Pues la verdad yo espero que les guste mucho pues primero que nada pues mi participación porque es diferente a la del conductor pasado y pues nada, quiero que la gente se sienta identificada, la verdad es que yo disfruté muchísimo el trabajar con toda esta producción, el programa me encanta, el tema me encanta, entonces creo que eso se puede reflejar en la pantalla y espero que a toda la gente le guste tanto y sobre todo que se divierta como lo hicimos todos nosotros, desde los conductores, la producción y todos los participantes. Por último Carlos invitó a todos los televidentes de esta zona del país a no perderse este programa porque les va a encantar desde el primer capítulo y que seguramente se van a sentir identificado con alguna de las parejas de participantes y recomendó que perdamos el miedo a entrar a la cocina, pues todos podemos aprender a divertirnos cocinando.