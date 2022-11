A 30 minutos del feminicidio: Andrea Estrella León

Desde los piropos, el no hacer valer tu voz, los pellizcos y hasta las bromas de mal gusto suelen ser algunos de los síntomas regulares que una mujer empieza a experimentar dentro de una relación donde inicia la violencia de género, conforme pasa el tiempo en una relación donde los limites no son bienvenidos, a lo largo del tiempo incrementan hasta llegar a su grado físico que es el feminicidio.

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la psicóloga quien se especializa en Intervención en Violencia, Andrea Estrella León habló sobre lo importante que una mujer este informada para no normalizar la violencia, y así construir un defensa, para combatir la violencia de género, empezando desde los hogares donde inicia.

“Todo empieza desde los estereotipos de género, desde lo que es válido y lo que no es válido tanto en las relaciones como personalmente”, dijo

Lucha por tu voluntad

Recordemos que la violencia es un acto u omisión con tal de hacer daño a otra persona de manera intencional, mientras que la violencia de género es lo mismo, pero solo por el hecho de ser mujer, pero algo que es certero, que desde la infancia hay estas conductas o comportamientos.

Por tanto, los estereotipos han obligado a las mujeres a callar, ocasionando que incluso en contra de su voluntad mantengan relaciones sexuales solo por la frase “estamos casados”.

“Aunque el acto se consume sin agresión física, no se toma el consentimiento de la mujer y desde ahí empezamos hablar de un abuso sexual”, detalló.

“La violación o el abuso sexual dentro del matrimonio, está normalizado y por ello no existen las cifras de mujeres que han recibido este tipo de violencia por parte de sus propias parejas, esto incluso por las mismas instituciones que te dicen es tu esposo, es tu marino y posiblemente no vaya a proceder, pero esta cifra negra no está como establecida”, agregó.

Según las estadísticas de violencia contra la mujer, este tipo de abuso sexual no está contemplado como un tipo de violencia externa al de las estadísticas de violación sexual, por ello, es imposible saber cuantas mujeres son violadas o abusadas sexualmente por sus mismas parejas.

“El abuso sexual dentro de un matrimonio, relación de pareja e incluso noviazgo es un tipo de violencia común que sufren las mujeres en la actualidad, sin embargo, no es visible”, recalcó.

Detalló que la violencia entre las parejas, los insultos, los chantajes, el ignorar también es visto como un acto de violencia psicológica y una mujer puede intentar salir hasta siete veces del ambiente de violencia, pero regresa con el generador de violencia.

A continuación, el Violentómetro

Bromas, chantajes, mentir, engañar, ignorar, ley del hielo, celar, asechar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, ofender, humillar en público, intimidar, amenazar, controlar, prohibir, destruir artículos, manosear, caricias agresivas, golpear jugando, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear, patear, encerrar, aislar, sextorsión, difundir contenido intimo sin consentimiento por medios digitales, amenazar de muerte, forzar a una relación sexual, violar, mutilar y asesinar.

¿Por qué regresan con su agresor?

Debido a que les quitan su valía, les quitan la identidad “y vemos que muchas dicen no salgo de esa relación, por qué cómo voy a sobrevivir, aunque ellas aporten también a la casa no se dan cuenta, son muchos factores, no hay una causa a consecuencia”, refirió la especialista.

“Por eso es importante ser sensibles ante el tema, porque estadísticamente las mujeres que viven violencia están en un ciclo donde las personas violentadas intentan salir de esa relación hasta siete veces y puede ser hasta 15 años para lograr salir de la relación”, dijo.

¿Qué es el hechizo?

“Todas las mujeres desde que nacemos hemos vivido violencia y la que más se nota es el abuso sexual y la física, normalmente le llamamos así, porque los generadores de violencia hacen dudar de la propia percepción, entonces si ya te quité la valía, la identidad como persona ¿Qué sigue? Es quitarte tu percepción y te dicen yo lo hago por qué te quiero, y las mujeres terminan de alguna manera aceptándolo”.

El amor no va con la violencia, si te violenta no te ama

Estrella León, subrayó que una relación de amor no es la que no tiene problemas, sino la que se vive en el marco del respeto y el cuidado del prójimo, en este caso la pareja ya sea hombre o mujer, por lo que las nuevas políticas publicas deberán crearse para tratar la violencia más desde la ternura, en lugar de generar más violencia.

“Todas las mujeres desde que nacemos hemos vivido violencia”, por lo que normalmente los casos donde las mujeres terminan siendo tratadas como objetos sexuales, es debido al estigma en que la sociedad las sigue considerando, diciendo: “la mujer es de su casa”, robándoles la oportunidad de desarrollarse en otros campos.

Por último, la tallerista del Centro de Estudios Superiores en Sexualidad invitó que es importante que las mujeres se informen para saber diferenciar entre violencia, límites y amor; oponiéndonos como sociedad a un crecimiento en la violencia de genero y por supuesto dale pelea a los feminicidios.