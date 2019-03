200 ejidatarios defraudados por despojo de tierras en Conkal

Cerca de 200 ejidatarios del municipio de Conkal denuncian a 98 personas que figuran como ejidatarios, quienes presuntamente son prestanombres de inmobiliarias, con el fin de adquirir el mayor número de hectáreas para la creación de fraccionamientos y desarrollos urbanos privados alrededor de esta comunidad, esto con la ayuda de un grupo de diez personas empoderadas del comisariado que venden los terrenos a beneficio propio y sin previa autorización.

Los ejidatarios informaron que las personas que adquieren las tierras se hacen pasar como habitantes de esta comunidad, ya que de este modo pueden comprar a precio accesible las hectáreas, por lo que piden el apoyo del gobernador Mauricio Vila Dosal, debido a que su presidenta municipal Hiselle del Carmen Díaz Castillo no les brinda respaldo.

“Los que compran tierras en su mayoría no son de acá y si les dan su avecindamiento de acá para que puedan tener cantidades de tierra cuando ni siquiera viven aquí. Hemos pedido al Ayuntamiento que nos del documento en el que digan si son de Conkal o no, pero hasta momento no hemos tenido respuesta, lo que sí sabemos es que son de Mérida. Muchos de ellos ya son ejidatarios entraron como avecindados de acá y el comisario se los autorizó”, indicaron.